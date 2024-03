Mesto Handlová spustilo registráciu do druhého ročníka výzvy Zaži Handlovú. Novinkou v tomto ročníku je, že registrácia je rozdelená do 3 termínov, v ktorých je odstupňované štartovné. Čím skôr sa zaregistrujete, tým viac ušetríte! Ak aj vy chcete v termíne od 1. júna do 31. augusta 2024 spoznať nové miesta, niečo sa naučiť a spestriť deťom letné prázdniny, prihláste sa prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke mesta do 12. mája.