Legendárne príbehy britskej mytológie v divadelnom prevedení v anglickom jazyku si v handlovskom dome kultúry pozreli v strede uplynulého týždňa žiaci Základnej školy na Mierovom námestí.
Klienti Senior centra v Handlovej boli koncom uplynulého týždňa terčom slovných vyhrážok.
Architektonické dedičstvo, okná do minulosti, dvere do budúcnosti. To sú tohtoročné témy Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Mesto Handlová pripravilo k témam viacero aktivít.
Po rekonštrukcii cesty a chodníka na tzv. Lámanici pokračuje mesto Bojnice v rekonštrukcii komunikácie južnej časti Hurbanovho námestia. Investícia za 242 000 eur by mala byť hotová do konca októbra.
Od začiatku októbra budú postupne vo všetkých častiach Prievidze podľa harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je priestor na vzdelávanie, oddych aj rodinné chvíle. Otvorená je pre čitateľov bez rozdielu veku. Dobrodružstvá a zážitky ponúka aj prváčikom.
Handlovčania sa najskôr tešili na zrekonštruovanú plaváreň, potom márne čakali na jej otvorenie a teraz majú ešte malú nádej, že sa veci pohnú vpred.
Mesto Prievidza plánuje v najbližšom čase komplexnú rekonštrukciu cesty a chodníkov na Sládkovičovej ulici za viac ako jeden milión eur. Obyvatelia tento krok vítajú, ale chcú, aby sa zároveň zrekonštruovali aj inžinierske siete. Ak im ale mesto vyhovie, rekonštrukcia sa v najlepšom prípade posunie o niekoľko rokov, v najhoršom nemusí byť vôbec.
Jánošík žije! - taký je názov dokumentárneho filmu, ktorý vytvorila obec Terchová pri príležitosti 60.výročia Jánošíkových dní.
Koncom uplynulého týždňa sa študenti Strednej odbornej školy v Handlovej stretli s oscarovým tvorcom špeciálnych filmových efektov, Vladom Valovičom.