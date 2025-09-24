RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Budova má nového majiteľa

Budova má nového majiteľa

Posledný septembrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, aj siedmu zmenu rozpočtu. Na vedomie zobrali informáciu o úspešnom ukončení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy bývalého domu kultúry v Novej Lehote.

Pracujú na projektoch

Pracujú na projektoch

Vo štvrtok 25.septembra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zrekonštruovanej veľkej zasadačke mestského úradu.

Obujme si papuče

Obujme si papuče

Pomôcť šíriť myšlienku mobilnej hospicovej starostlivosti môžeme všetci. Stačí ak  8. októbra necháme topánky doma a do práce, školy či len na prechádzku pôjdeme v papučiach.

Naladia sa na celý týždeň

Naladia sa na celý týždeň

Dobrým štartom vyučovacieho dňa v prievidzských základných školách sú ranné kruhy. Krátke stretnutia pred vyučovaním prinášajú deťom aj učiteľom priestor na zdieľanie, posilňujú vzťahy v triede a podporujú duševnú pohodu.

Schválili druhú zmenu rozpočtu

Schválili druhú zmenu rozpočtu

Poslanci krajského zastupiteľstva na stretli na svojom rokovaní v pondelok 22. septembra.

Divadlo v anglickom jazyku

Divadlo v anglickom jazyku

Legendárne príbehy britskej mytológie v divadelnom prevedení v anglickom jazyku si v handlovskom dome kultúry pozreli v strede uplynulého týždňa žiaci Základnej školy na Mierovom námestí.

Vyhrážal sa seniorom

Vyhrážal sa seniorom

Klienti Senior centra v Handlovej boli koncom uplynulého týždňa terčom slovných vyhrážok.

Tajomstvo Jana Nepomuckého

Tajomstvo Jana Nepomuckého

Architektonické dedičstvo, okná do minulosti, dvere do budúcnosti. To sú tohtoročné témy Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Mesto Handlová pripravilo k témam viacero aktivít.

Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

Po rekonštrukcii cesty a chodníka na tzv. Lámanici pokračuje mesto Bojnice v rekonštrukcii komunikácie južnej časti Hurbanovho námestia. Investícia za 242 000 eur by mala byť hotová do konca októbra.

Pokuty sú vysoké

Pokuty sú vysoké

Od začiatku  októbra  budú postupne vo všetkých častiach Prievidze podľa harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.

Previous Next
  • Budova má nového majiteľa

    Budova má nového majiteľa

    streda, 01. október 2025, 11:16
  • Pracujú na projektoch

    Pracujú na projektoch

    utorok, 30. september 2025, 11:05
  • Obujme si papuče

    Obujme si papuče

    utorok, 30. september 2025, 10:25
  • Naladia sa na celý týždeň

    Naladia sa na celý týždeň

    pondelok, 29. september 2025, 11:34
  • Schválili druhú zmenu rozpočtu

    Schválili druhú zmenu rozpočtu

    pondelok, 29. september 2025, 09:59
  • Divadlo v anglickom jazyku

    Divadlo v anglickom jazyku

    piatok, 26. september 2025, 08:37
  • Vyhrážal sa seniorom

    Vyhrážal sa seniorom

    piatok, 26. september 2025, 08:34
  • Tajomstvo Jana Nepomuckého

    Tajomstvo Jana Nepomuckého

    piatok, 26. september 2025, 08:28
  • Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

    Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

    streda, 24. september 2025, 12:54
  • Pokuty sú vysoké

    Pokuty sú vysoké

    streda, 24. september 2025, 12:41

Budova má nového majiteľa

Podrobnosti
Prečítané: 15x

vlcsnap-2025-10-01-13h15m56s661Posledný septembrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, aj siedmu zmenu rozpočtu. Na vedomie zobrali informáciu o úspešnom ukončení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy bývalého domu kultúry v Novej Lehote.

Dnes je 1. október a meniny oslavuje Arnold

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 