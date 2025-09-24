V utorok 30.septembra bol Mestský úrad v Handlovej zatvorený. Na prebiehajúce policajné vyšetrovanie upozorňovali policajné pásky.
Posledný septembrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, aj siedmu zmenu rozpočtu. Na vedomie zobrali informáciu o úspešnom ukončení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy bývalého domu kultúry v Novej Lehote.
Vo štvrtok 25.septembra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zrekonštruovanej veľkej zasadačke mestského úradu.
Pomôcť šíriť myšlienku mobilnej hospicovej starostlivosti môžeme všetci. Stačí ak 8. októbra necháme topánky doma a do práce, školy či len na prechádzku pôjdeme v papučiach.
Dobrým štartom vyučovacieho dňa v prievidzských základných školách sú ranné kruhy. Krátke stretnutia pred vyučovaním prinášajú deťom aj učiteľom priestor na zdieľanie, posilňujú vzťahy v triede a podporujú duševnú pohodu.
Poslanci krajského zastupiteľstva na stretli na svojom rokovaní v pondelok 22. septembra.
Legendárne príbehy britskej mytológie v divadelnom prevedení v anglickom jazyku si v handlovskom dome kultúry pozreli v strede uplynulého týždňa žiaci Základnej školy na Mierovom námestí.
Klienti Senior centra v Handlovej boli koncom uplynulého týždňa terčom slovných vyhrážok.
Architektonické dedičstvo, okná do minulosti, dvere do budúcnosti. To sú tohtoročné témy Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Mesto Handlová pripravilo k témam viacero aktivít.
Po rekonštrukcii cesty a chodníka na tzv. Lámanici pokračuje mesto Bojnice v rekonštrukcii komunikácie južnej časti Hurbanovho námestia. Investícia za 242 000 eur by mala byť hotová do konca októbra.