Tri bytovky v handlovskej baníckej kolónii sú v havarijnom stave. Poslanci na svojom zasadnutí schválili ich zbúranie. Niektoré z bytov v budovách určených na zbúranie sú ešte obývané.

Na septembrovom handlovskom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali interpeláciou, ktorá sa týkala problémov súvisiacich so skupovaním bytov na území mesta a ich prenajímaním tretím osobám.

Prvý októbrový deň v ranných hodinách zasahovali záchranné zložky v handlovskej nemocnici. Išlo, našťastie, len o taktické cvičenie hasičov, mestských policajtov a zamestnancov nemocnice.

Cesta prvej triedy na Ulici 29. augusta v Handlovej je v zlom technickom stave. O nutnosti jej opravy mesto Handlová komunikuje so Slovenskou správou ciest.

Posledný septembrový deň podpísali memorandum o spolupráci dve neziskové organizácie nášho regiónu.

V utorok 30.septembra bol Mestský úrad v Handlovej zatvorený. Na prebiehajúce policajné vyšetrovanie upozorňovali policajné pásky.

Posledný septembrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, aj siedmu zmenu rozpočtu. Na vedomie zobrali informáciu o úspešnom ukončení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy bývalého domu kultúry v Novej Lehote.

Vo štvrtok 25.septembra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zrekonštruovanej veľkej zasadačke mestského úradu.

Pomôcť šíriť myšlienku mobilnej hospicovej starostlivosti môžeme všetci. Stačí ak  8. októbra necháme topánky doma a do práce, školy či len na prechádzku pôjdeme v papučiach.

Dobrým štartom vyučovacieho dňa v prievidzských základných školách sú ranné kruhy. Krátke stretnutia pred vyučovaním prinášajú deťom aj učiteľom priestor na zdieľanie, posilňujú vzťahy v triede a podporujú duševnú pohodu.

    štvrtok, 02. október 2025, 11:03
    štvrtok, 02. október 2025, 10:58
    štvrtok, 02. október 2025, 10:53
    štvrtok, 02. október 2025, 10:50
    štvrtok, 02. október 2025, 10:46
    streda, 01. október 2025, 13:08
    streda, 01. október 2025, 11:16
    utorok, 30. september 2025, 11:05
    utorok, 30. september 2025, 10:25
    pondelok, 29. september 2025, 11:34

vlcsnap-2025-10-02-12h42m33s292Prvý októbrový deň v ranných hodinách zasahovali záchranné zložky v handlovskej nemocnici. Išlo, našťastie, len o taktické cvičenie hasičov, mestských policajtov a zamestnancov nemocnice.

