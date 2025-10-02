RTV Prievidza
Fotopascu využijú aj na cintoríne

Aj tento rok bude počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi  pre verejnosť otvorený dlhšiu dobu. Pri jeho návšteve však treba myslieť na to, že odpad z hrobov patrí do kontajnerov.

Budú mať novú cestu

K zvýšeniu kvality bývania a bezpečnosti cestnej premávky prispeje rekonštrukcia cesty a chodníkov na Makovického ulici v Prievidzi. Práce by mali byť hotové do konca tohto roka.

Revitalizácia Čerešňového sadu

Revitalizácia Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice v Prievidzi patrí medzi zámery mesta, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Peniaze na projekt chce samospráva získať z mimorozpočtových zdrojov. Poslanci tento zámer schválili na rokovaní zastupiteľstva 6. októbra.

Pribudne 13 parkovacích miest

Problém parkovania na Ulici E.M. Šoltésovej v Prievidzi zmierni vybudovanie spevnenej plochy s 13 parkovacími miestami. Nové parkovisko by malo byť dokončené do konca novembra tohto roka.

Zabudnutá krása handlovského odevu

Viete, aký odev nosili pôvodní obyvatelia mesta Handlová? Odpoveď na túto otázku sme dostali vo Franzovom dome počas Dňa otvorených dverí.

Učia sa na zámku

Žiaci sa môžu učiť nielen v škole, ale i na zámku. SNM – Múzeum Bojnice pripravilo pre všetky typy škôl vzdelávací program  Estetika a etika v romantickom šate. 19. storočie predstavia žiakom skúsení lektori prostredníctvom  zbierkových predmetov a ich príbehov.

V sobotu sú zatvorené

Slovenská pošta upravila otváraciu dobu svojich prevádzok v Prievidzi. V sobotu budú zatvorené.

Zachránili dva životy

Hliadka Mestskej polície v Prievidzi počas jediného týždňa zachránila dva ľudské životy. Oba prípady sú dôkazom toho, že mestskí policajti sú častokrát  na miestach prví a vedia profesionálne pomôcť.

Zbúrajú tri bytovky

Tri bytovky v handlovskej baníckej kolónii sú v havarijnom stave. Poslanci na svojom zasadnutí schválili ich zbúranie. Niektoré z bytov v budovách určených na zbúranie sú ešte obývané.

Navrhol riešenie problému

Na septembrovom handlovskom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali interpeláciou, ktorá sa týkala problémov súvisiacich so skupovaním bytov na území mesta a ich prenajímaním tretím osobám.

Zabudnutá krása handlovského odevu

vlcsnap-2025-10-08-11h08m36s092Viete, aký odev nosili pôvodní obyvatelia mesta Handlová? Odpoveď na túto otázku sme dostali vo Franzovom dome počas Dňa otvorených dverí.

