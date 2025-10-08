RTV Prievidza
Škola má veľa noviniek

Škola má veľa noviniek

Počas letných prázdnin a na začiatku školského roka pribudlo v Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej veľa noviniek.

Dohodli sa na súčinnosti

Dohodli sa na súčinnosti

Téme prílevu nových obyvateľov do Handlovej sme sa v našom spravodajstve už venovali. Bývajú v prenajatých bytoch súkromných vlastníkov.

Osadili nové lavičky

Osadili nové lavičky

Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.

Majú platnú výnimku

Majú platnú výnimku

Prečo auto mestskej polície parkuje na pešej zóne v Handlovej? S takouto otázkou sa na nás obrátil obyvateľ Handlovej.

Petícia za opravu štátnej cesty

Petícia za opravu štátnej cesty

O havarijnom stave štátnej cesty na Ulici 29. augusta v Handlovej a o riešení situácie zo strany mesta sme už v spravodajstve hovorili. Kroky k náprave robia aj iniciatívni Handlovčania spisovaním petície.

Fotopascu využijú aj na cintoríne

Fotopascu využijú aj na cintoríne

Aj tento rok bude počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi  pre verejnosť otvorený dlhšiu dobu. Pri jeho návšteve však treba myslieť na to, že odpad z hrobov patrí do kontajnerov.

Budú mať novú cestu

Budú mať novú cestu

K zvýšeniu kvality bývania a bezpečnosti cestnej premávky prispeje rekonštrukcia cesty a chodníkov na Makovického ulici v Prievidzi. Práce by mali byť hotové do konca tohto roka.

Revitalizácia Čerešňového sadu

Revitalizácia Čerešňového sadu

Revitalizácia Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice v Prievidzi patrí medzi zámery mesta, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Peniaze na projekt chce samospráva získať z mimorozpočtových zdrojov. Poslanci tento zámer schválili na rokovaní zastupiteľstva 6. októbra.

Pribudne 13 parkovacích miest

Pribudne 13 parkovacích miest

Problém parkovania na Ulici E.M. Šoltésovej v Prievidzi zmierni vybudovanie spevnenej plochy s 13 parkovacími miestami. Nové parkovisko by malo byť dokončené do konca novembra tohto roka.

Zabudnutá krása handlovského odevu

Zabudnutá krása handlovského odevu

Viete, aký odev nosili pôvodní obyvatelia mesta Handlová? Odpoveď na túto otázku sme dostali vo Franzovom dome počas Dňa otvorených dverí.

vlcsnap-2025-10-09-13h41m24s124Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.

