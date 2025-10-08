Počas letných prázdnin a na začiatku školského roka pribudlo v Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej veľa noviniek.
Téme prílevu nových obyvateľov do Handlovej sme sa v našom spravodajstve už venovali. Bývajú v prenajatých bytoch súkromných vlastníkov.
Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.
Prečo auto mestskej polície parkuje na pešej zóne v Handlovej? S takouto otázkou sa na nás obrátil obyvateľ Handlovej.
O havarijnom stave štátnej cesty na Ulici 29. augusta v Handlovej a o riešení situácie zo strany mesta sme už v spravodajstve hovorili. Kroky k náprave robia aj iniciatívni Handlovčania spisovaním petície.
Aj tento rok bude počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi pre verejnosť otvorený dlhšiu dobu. Pri jeho návšteve však treba myslieť na to, že odpad z hrobov patrí do kontajnerov.
K zvýšeniu kvality bývania a bezpečnosti cestnej premávky prispeje rekonštrukcia cesty a chodníkov na Makovického ulici v Prievidzi. Práce by mali byť hotové do konca tohto roka.
Revitalizácia Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice v Prievidzi patrí medzi zámery mesta, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Peniaze na projekt chce samospráva získať z mimorozpočtových zdrojov. Poslanci tento zámer schválili na rokovaní zastupiteľstva 6. októbra.
Problém parkovania na Ulici E.M. Šoltésovej v Prievidzi zmierni vybudovanie spevnenej plochy s 13 parkovacími miestami. Nové parkovisko by malo byť dokončené do konca novembra tohto roka.
Viete, aký odev nosili pôvodní obyvatelia mesta Handlová? Odpoveď na túto otázku sme dostali vo Franzovom dome počas Dňa otvorených dverí.