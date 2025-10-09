RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zažili letné dobrodružstvo

Zažili letné dobrodružstvo

Výzva pod názvom Zaži Handlovú má za sebou ďalší ročník. Toto leto sa do nej zapojilo 37 účastníkov.

Nové parkovisko a prístupová cesta

Nové parkovisko a prístupová cesta

Lepšiu organizáciu dopravy, nové parkovacie miesta a kvalitnejší verejný priestor prinesie realizácia projektu Spevnené plochy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Investícia presahuje sumu 237 tisíc eur. Práce sa už začali a mali by byť hotové do konca roka.

Stretli sme Štúra a Ostrolúcku

Stretli sme Štúra a Ostrolúcku

Kultúru vo všetkých podobách mohli zažiť návštevníci Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jubilejný 10. ročník bol v pondelok 13. októbra a jeho ústrednou témou bolo Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín 2026.

Rokovanie ministrov a predstaviteľov miestnych samospráv

Rokovanie ministrov a predstaviteľov miestnych samospráv

Záznam z tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  Samuela Migaľa  po stretnutí s primátormi a so starostami okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.  Nosnou témou bolo čerpanie eurofondov z výziev oboch ministerstiev, ako aj projektová pripravenosť samospráv regiónu horná Nitra.

Tekvice v meste

Tekvice v meste

Príchod jesene pripomínajú v Prievidze esteticky naaranžované tekvice. Prinášajú dobrú náladu a potešenie obyvateľom mesta i návštevníkom. Vlastnoručne ich vytvorili zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza.

Krehká krása

Krehká krása

Dokumentárny film o akademickom sochárovi Milanovi Opalkovi z produkcie OZ GO ART.

Škola má veľa noviniek

Škola má veľa noviniek

Počas letných prázdnin a na začiatku školského roka pribudlo v Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej veľa noviniek.

Dohodli sa na súčinnosti

Dohodli sa na súčinnosti

Téme prílevu nových obyvateľov do Handlovej sme sa v našom spravodajstve už venovali. Bývajú v prenajatých bytoch súkromných vlastníkov.

Osadili nové lavičky

Osadili nové lavičky

Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.

Majú platnú výnimku

Majú platnú výnimku

Prečo auto mestskej polície parkuje na pešej zóne v Handlovej? S takouto otázkou sa na nás obrátil obyvateľ Handlovej.

Previous Next
  • Zažili letné dobrodružstvo

    Zažili letné dobrodružstvo

    streda, 15. október 2025, 13:08
  • Nové parkovisko a prístupová cesta

    Nové parkovisko a prístupová cesta

    utorok, 14. október 2025, 10:38
  • Stretli sme Štúra a Ostrolúcku

    Stretli sme Štúra a Ostrolúcku

    utorok, 14. október 2025, 10:07
  • Rokovanie ministrov a predstaviteľov miestnych samospráv

    Rokovanie ministrov a predstaviteľov miestnych samospráv

    pondelok, 13. október 2025, 10:48
  • Tekvice v meste

    Tekvice v meste

    štvrtok, 09. október 2025, 13:53
  • Krehká krása

    Krehká krása

    štvrtok, 09. október 2025, 13:23
  • Škola má veľa noviniek

    Škola má veľa noviniek

    štvrtok, 09. október 2025, 12:10
  • Dohodli sa na súčinnosti

    Dohodli sa na súčinnosti

    štvrtok, 09. október 2025, 11:45
  • Osadili nové lavičky

    Osadili nové lavičky

    štvrtok, 09. október 2025, 11:44
  • Majú platnú výnimku

    Majú platnú výnimku

    štvrtok, 09. október 2025, 10:41

Zažili letné dobrodružstvo

Podrobnosti
Prečítané: 6x

vlcsnap-2025-10-15-14h58m02s354Výzva pod názvom Zaži Handlovú má za sebou ďalší ročník. Toto leto sa do nej zapojilo 37 účastníkov.

Dnes je 15. október a meniny oslavuje Terézia

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 