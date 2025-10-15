Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Handlovej budú poslanci schvaľovať úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení o poplatkoch a daniach.
Mestský cintorín v Handlovej bude počas dušičkových sviatkov otvorený nepretržite. Otváracie hodiny budú predĺžené aj v kancelárii zamestnancov cintorína.
V pondelok 13.októbra bolo stretnutie s ďalším z prenajímateľom väčšieho počtu bytov v Handlovej, Petrom Tužinským. Cieľom bolo dohodnúť si postup pre prípady, kedy noví nájomníci narúšajú občianske spolunažívanie v bytových domoch. Rovnako, ako v prvom prípade, sa mesto dohodlo na užšej spolupráci.
V Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi je v tomto období prístupná výstava 13. Výtvarná Prievidza. Je prezentáciou tvorby výtvarníkov žijúcich v meste, či inak s ním spojených - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov. Vystavené diela si môže verejnosť pozrieť do 28. novembra.
V Prievidzi na Košovskej ceste č.1 funguje od 1. marca 2025 Poradňa komplexnej pomoci. Odborní zamestnanci v nej poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti riešenia problémov s dlhmi, v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva.
Poskytnutím prvej pomoci môžete zachrániť ľudský život. Keď však ide o vaše vlastné dieťa, je veľmi ťažké zachovať si chladnú hlavu. Je dobré ovládať aspoň teóriu, ktorá vám pomôže reagovať rýchlo.
Participatívny rozpočet 2025/2026 má za sebou verejnú prezentáciu. O podporu obyvateľov Prievidze sa uchádza šesť projektov zameraných na zlepšenie kvality života v meste a posilnenie spolupatričnosti medzi ľuďmi.
Multifunkčné ihrisko v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka dostalo novú podobu. Do jeho modernizácie investovala samospráva takmer 40 000 eur.
O zlom stave vozovky na Ulici 29.augusta v Handlovej, na štátnej ceste I/50, sme už v našom spravodajstve informovali. Koná mesto aj občania, ktorí podpisujú petíciu.
Výzva pod názvom Zaži Handlovú má za sebou ďalší ročník. Toto leto sa do nej zapojilo 37 účastníkov.
