Beh rematskou dolinou úspešný

Beh rematskou dolinou úspešný

Športový klub ACHILES Handlová zorganizoval v sobotu 25.októbra 1.ročník Behu rematskou dolinou.

Bez výťahu je to ťažké

Bez výťahu je to ťažké

Pokazený výťah komplikuje zamestnancom a klientom handlovského Senior centra život už druhý týždeň. Jeho oprava nie je taká jednoduchá, ako predpokladali.

Nová rolba je v prevádzke

Nová rolba je v prevádzke

Ľadovú plochu Zimného štadióna v Prievidzi už upravuje nová rolba. Technické služby mesta Prievidza jej nákupom preinvestovali takmer 130 000 eur bez DPH.

Jazmín bude bez bariér

Jazmín bude bez bariér

Nezisková organizácia Jazmín začala s debarierizáciou svojich priestorov. Na poschodie sa s pomocou zamestnancov a novozakúpeného schodolezu dostane aj človek na invalidnom vozíku.

Opravujú lávku pre peších

Opravujú lávku pre peších

V týchto dňoch opravujú v Handlovej pešiu lávku na Partizánskej ulici. Dopravné obmedzenia pre šoférov aj chodcov budú trvať približne mesiac.

Relax a charita v jednom

Relax a charita v jednom

Pletenie, háčkovanie, frivolitkovanie či paličkovanie. To bola hlavná činnosť žien, ktoré sa stretli v Kultúrnom centre Bojnice na maratóne ručných prác.

Asfaltujú chodník

Asfaltujú chodník

Opilovanie stromov, posledné kosby, asfaltovanie chodníkov či výsadba záhonov. Aj tieto činnosti patria medzi každodenné jesenné práce zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza. Popritom pripravujú strojovú techniku na zimnú údržbu.

Podpora pre opatrovateľov

Podpora pre opatrovateľov

Mesto Prievidza prichádza v sociálnej oblasti s novou službou.  Je určená  opatrovateľom, ktorí sa starajú o blízkeho v domácom prostredí.

Hornonitrianska cyklomagistrála má problémové miesta

Hornonitrianska cyklomagistrála má problémové miesta

Odpovede na otázky poslancov TSK za okres Prievidza týkajúce sa výstavby Hornonitrianskej cyklomagistrály malo dať ich stretnutie so zamestnancami odboru dopravy Úradu TSK. Konalo sa v piatok 17. októbra.

Budeme vykurovať ekologickejšie

Budeme vykurovať ekologickejšie

Akciová spoločnosť KMET Handlová začala realizačnú fázu projektu modernizácie zdroja tepla. Obyvatelia Handlovej v najbližších dvanástich mesiacoch musia počítať s rozkopávkami a krátkodobými obmedzeniami v doprave.

Snímka obrazovky 2025-10-27 130404Športový klub ACHILES Handlová zorganizoval v sobotu 25.októbra 1.ročník Behu rematskou dolinou.

 

