Výstavba nízkokapacitného komunitného centra pre seniorov v areáli handlovskej nemocnice sa blíži do finále.
Po viac ako štyroch rokoch sa v Základnej škole na Mierovom námestí podarilo zavŕšiť projekt modernizácie športovej infraštruktúry.
Športový klub ACHILES Handlová zorganizoval v sobotu 25.októbra 1.ročník Behu rematskou dolinou.
Pokazený výťah komplikuje zamestnancom a klientom handlovského Senior centra život už druhý týždeň. Jeho oprava nie je taká jednoduchá, ako predpokladali.
Ľadovú plochu Zimného štadióna v Prievidzi už upravuje nová rolba. Technické služby mesta Prievidza jej nákupom preinvestovali takmer 130 000 eur bez DPH.
Nezisková organizácia Jazmín začala s debarierizáciou svojich priestorov. Na poschodie sa s pomocou zamestnancov a novozakúpeného schodolezu dostane aj človek na invalidnom vozíku.
V týchto dňoch opravujú v Handlovej pešiu lávku na Partizánskej ulici. Dopravné obmedzenia pre šoférov aj chodcov budú trvať približne mesiac.
Pletenie, háčkovanie, frivolitkovanie či paličkovanie. To bola hlavná činnosť žien, ktoré sa stretli v Kultúrnom centre Bojnice na maratóne ručných prác.
Opilovanie stromov, posledné kosby, asfaltovanie chodníkov či výsadba záhonov. Aj tieto činnosti patria medzi každodenné jesenné práce zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza. Popritom pripravujú strojovú techniku na zimnú údržbu.
Mesto Prievidza prichádza v sociálnej oblasti s novou službou. Je určená opatrovateľom, ktorí sa starajú o blízkeho v domácom prostredí.