RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

17.november v Handlovej

17.november v Handlovej

Prvýkrát po 24. rokoch nebude na Slovensku 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, dňom pracovného pokoja. Pracovné voľno v tento deň bolo zrušené v rámci konsolidačného balíčka.

Klzisko už montujú

Klzisko už montujú

Obľúbené klzisko bude v centre Prievidze aj tento rok. Verejnosť sa bude môcť korčuľovať od Mikuláša minimálne do konca zimných prázdnin.

O ťažnej veži ešte nerozhodli

O ťažnej veži ešte nerozhodli

Posledný októbrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, predaj pozemku pod parkoviskom v centre mesta.

Chodníky chcú opraviť do zimy

Chodníky chcú opraviť do zimy

Dôvodom mimoriadneho rokovania poslaneckého zboru v Bojniciach, v utorok 28.októbra, bolo najmä schválenie podstatných náležitostí zmluvy o dielo pri spätných opravách chodníkov po rekonštrukcii plynovodu. Ich opravy chce samospráva stihnúť čo najskôr.

Mix tradícií

Mix tradícií

Centrum voľného času v Handlovej pripravilo pre prázdninujúce deti tvorivé dielničky. Témou boli slovenské a americké dušičkové tradície.

René Rendy na Hladovom námestí

René Rendy na Hladovom námestí

Nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s mestom Handlová a Jazmínom pripravili pre deti v strede uplynulého týždňa halloweenské Žiarivé tekvičky.

Strigônsky zlet

Strigônsky zlet

Už pätnástykrát sa Centrum voľného času v Prievidzi premenilo na strašidelné miesto. Tmavé zákutia plné pavúkov, kostlivcov či démonických bytostí vytvorili strašidelnú kulisu jesenného tábora Strigônsky zlet.

Zachraňovali vzácne predmety

Zachraňovali vzácne predmety

Od tragického požiaru na Bojnickom zámku uplynulo 9. mája 75 rokov. Dnes nič nie je ponechané na náhodu a taktické cvičenia hasičov sú na zámku pravidelne. V pondelok 27. októbra sa okrem hasenia zachraňovali vzácne zbierkové predmety.

Testujú elektrické vozidlo

Testujú elektrické vozidlo

V najbližších dňoch môžete v handlovských uliciach vidieť malé smetiarske autíčko na elektrický pohon. Hater Handlová ho má požičané na skúšku.

Rozsiahla rekonštrukcia školy

Rozsiahla rekonštrukcia školy

Rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi začala. Práce budú prebiehať v etapách a budú ich sprevádzať viaceré obmedzenia. Trvať by mali  do konca tohto školského roka.

Previous Next
  • 17.november v Handlovej

    17.november v Handlovej

    štvrtok, 06. november 2025, 11:44
  • Klzisko už montujú

    Klzisko už montujú

    streda, 05. november 2025, 12:07
  • O ťažnej veži ešte nerozhodli

    O ťažnej veži ešte nerozhodli

    pondelok, 03. november 2025, 14:09
  • Chodníky chcú opraviť do zimy

    Chodníky chcú opraviť do zimy

    pondelok, 03. november 2025, 12:39
  • Mix tradícií

    Mix tradícií

    piatok, 31. október 2025, 18:58
  • René Rendy na Hladovom námestí

    René Rendy na Hladovom námestí

    piatok, 31. október 2025, 18:44
  • Strigônsky zlet

    Strigônsky zlet

    piatok, 31. október 2025, 10:48
  • Zachraňovali vzácne predmety

    Zachraňovali vzácne predmety

    štvrtok, 30. október 2025, 13:17
  • Testujú elektrické vozidlo

    Testujú elektrické vozidlo

    štvrtok, 30. október 2025, 12:37
  • Rozsiahla rekonštrukcia školy

    Rozsiahla rekonštrukcia školy

    štvrtok, 30. október 2025, 11:07

17.november v Handlovej

Podrobnosti
Prečítané: 11x

Snímka obrazovky 2025-11-06 124110Prvýkrát po 24. rokoch nebude na Slovensku 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, dňom pracovného pokoja. Pracovné voľno v tento deň bolo zrušené v rámci konsolidačného balíčka.

 

Dnes je 6. november a meniny oslavuje Renáta

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 