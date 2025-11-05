RTV Prievidza
Svetielka pre zabudnutých

Cintoríny sú aj týždeň po dušičkách ozdobené svetielkami lampášov a sviečok. Niektoré hroby však zostávajú zabudnuté, tmavé, bez kvetov, vencov či kahancov. Handlovský detský a mládežnícky parlament ich nenechal bez povšimnutia.

Adventný čas sa blíži

Už len pár týždňov nám zostáva do prvej adventnej nedele. V čase adventu budú mestá nášho regiónu súčasťou projektu Oblastnej organizácie cestovného ruchu horná Nitra - Bojnice.

Bezpečnosť detí je najdôležitejšia

Cesta, ktorá vedie k Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej je už jednosmerná. Zmena dopravy bola potrebná pre zachovanie bezpečnosti detí idúcich v raňajších hodinách do školy.

Vybudujú uzamykateľné stojiská

Mestu Handlová schválili projekt za takmer 4 milióny Eur na vybudovanie uzamykateľných stojísk.

Zážitkové varenie

Zapečené toasty s hubami, kukuricou a šunkou a banánovo- špenátové smoothie mali v stredu 5. novembra na desiatu štvrtáci ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi. Pripravili si ju sami pod dohľadom skúsených kuchárov.

Skatepark na Kopaniciach

Na sídlisku Kopanice v Prievidzi  plánuje prievidzská samospráva vybudovať športový areál. Bude v ňom skatepark, pumptrack pre bicykle, kolobežky a skateboardy, ale i oddychové zóny so zeleňou a mobiliárom.

Nová pracovná plošina

Zamestnancom Technických služieb mesta Prievidza umožní efektívnejšiu a bezpečnejšiu prácu vo výškach  nová pracovná plošina. Nahradila starú, ktorá mala časté poruchy.

Obnovené lavičky

Lavičky okolo fontány na Námestí slobody v Prievidzi sú obnovené.  Nové drevo so špeciálnou povrchovou úpravou predĺži ich životnosť.

17.november v Handlovej

Prvýkrát po 24. rokoch nebude na Slovensku 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, dňom pracovného pokoja. Pracovné voľno v tento deň bolo zrušené v rámci konsolidačného balíčka.

Klzisko už montujú

Obľúbené klzisko bude v centre Prievidze aj tento rok. Verejnosť sa bude môcť korčuľovať od Mikuláša minimálne do konca zimných prázdnin.

Bezpečnosť detí je najdôležitejšia

Cesta, ktorá vedie k Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej je už jednosmerná. Zmena dopravy bola potrebná pre zachovanie bezpečnosti detí idúcich v raňajších hodinách do školy.

