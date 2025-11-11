RTV Prievidza
Myslíte si o sebe, že máte talent na herectvo? Chceli by ste skúsiť stáť na doskách, ktoré znamenajú svet? Ak ste na obe otázky odpovedali áno, máme pre vás pozvánku na konkurz do divadla.

V spolupráci s Technickými službami mesta Prievidza a Prievidzským odpadovým hospodárstvom zorganizovala  samospráva zážitkové dopoludnie pre žiakov Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Deti videli zblízka ako fungujú stroje a technika, ktoré každodenne pomáhajú udržiavať čistotu a poriadok v meste.

Mesto Prievidza  rozšírilo svoj vozový park o novú kosačku. Je na diaľkové ovládanie a kosiť bude nerovné a svahovité terény, prioritne na skládke odpadov.

V roku 2024 sa Prievidza dostala v rebríčku  finančného zdravia miest na 75. miesto. Oproti roku 2023 sa posunula o 29 miest. Vyplýva to z výsledkov hodnotenia miest a obcí Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Prievidzská samospráva pripravuje na Urbárskej ulici v mestskej časti Necpaly  projekt výstavby nových spevnených plôch. Zámerom je zlepšiť parkovanie na uvedenej ulici.

Začiatkom týždňa sa v Zlatej sále Bojnického zámku stretli seniori, ktorí sú aj v dôchodkovom veku aktívni a za svoj prínos pre spoločnosť si zaslúžia poďakovanie.

Druhé verejné ponukové konanie prevodu účasti podniku úpadcu – spoločnosti B.T.I. s.r.o. je ukončené. Na ťahu je teraz mesto Handlová, aby posúdilo súlad s pôvodným verejným obstarávaním.

Mesto Handlová a školský úrad pripravili počas Týždňa vzdelávania rôzne prednášky a školenia pre pedagógov, žiakov a širokú verejnosť.

Do skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Prievidzi pôjde 3,4 mil. eur. Investícia bude hradená z Fondu na spravodlivú transformáciu a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V pondelok 3.novembra predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja kontroloval projekty v stredných školách v okrese Prievidza.

