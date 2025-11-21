Obavy a potreby vyplývajúce z procesu implementácie spravodlivej transformácie v našom regióne tlmočili zástupcovia samospráv na stretnutí s predstaviteľmi príslušných ministerstiev. Konferencia Otvorený dialóg o spravodlivej transformácii bola vo štvrtok 18.11.2025.
V sobotu 22.novembra oslávil komorný miešaný zbor Artanno 25 rokov svojej existencie. V handlovskom dome kultúry sa zišli súčasní aj bývalí členovia zboru a priaznivci Artanna na oslave. A oslavovalo sa hudbou.
V pondelok 24. novembra osadili zamestnanci spoločnosti Hater Handlová v strede Námestia baníkov smrek obyčajný. Strom má jedenásť metrov, je približne 50 rokov starý a mestu ho daroval obyvateľ mestskej časti Morovno. Vianočným sa stromček stane po jeho ozdobení a rozsvietení Mikulášom v sobotu 6. decembra.
Získať viac informácií o problematike inklúzie v školskom prostredí bolo účelom stretnutia rodičov, pedagógov, odborných zamestnancov i širokej verejnosti s odborníkmi na podujatí Dialógy o inklúzii. Vo štvrtok 20. novembra ho v Prievidzi zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Účastníci dostali odpovede na otázky : Čo je inklúzia? Ako je riešený inkluzívny prístup v školách? Akú podporu vie dieťa dostať? Kde je potrebné začať a ako postupovať.
V utorok 18. novembra schválilo handlovské mestské zastupiteľstvo návrh rozpočtu na rok 2026. Mesto Handlová bude hospodáriť s tridsiatimi miliónmi Eur.
Prijatie Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2026 a na roky 2027 a 2028 bolo hlavným bodom rokovania prievidzského mestského zastupiteľstva 18. novembra 2025. Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s objemom financií viac ako 85 miliónov Eur na strane príjmov a výdavkov.
Na svojom poslednom riadnom rokovaní v tomto roku sa zišli bojnickí poslanci vo štvrtok 20.novembra. Hlavným bodom rokovania bol rozpočet na rok 2026 a na roky 2027 a 2028.
V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach aktuálne prebieha niekoľko investičných akcií. V utorok 11.novembra ich priebeh kontroloval zriaďovateľ, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj.
Meteorológovia predpovedajú na najbližšie dni snehové prehánky. Zamestnanci spoločnosti, ktorá sa stará o handlovské cesty, už začali s preventívnym posypom.
V centre Handlovej pribudla lavička, ktorú okoloidúci určite neprehliadnu. Vyrobená je z banského vozíka.