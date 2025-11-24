Šoféri smetiarskych áut narážajú v Handlovej vo viacerých lokalitách na problémy s nevhodne zaparkovanými autami. Aby sa vyhli poškodeniu cudzieho majetku, musia častokrát jazdiť po chodníkoch alebo po zeleni.
Aj tento rok sa na Námestí baníkov v Handlovej v predvianočnom čase stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať druhým. Ak chcete byť medzi nimi, prihláste sa na Handlovskú benefičnú kapustnicu.
Na sídlisku Píly v Prievidzi si môžete pozrieť ďalšie živé sgrafito. Animovanú podobu tentoraz dostalo dielo na fasáde ZŠ Sama Chalupku. Jeho autorka ho nazvala Smútenie a je venované obetiam banských nešťastí na hornej Nitre.
Obavy a potreby vyplývajúce z procesu implementácie spravodlivej transformácie v našom regióne tlmočili zástupcovia samospráv na stretnutí s predstaviteľmi príslušných ministerstiev. Konferencia Otvorený dialóg o spravodlivej transformácii bola vo štvrtok 18.11.2025.
V sobotu 22.novembra oslávil komorný miešaný zbor Artanno 25 rokov svojej existencie. V handlovskom dome kultúry sa zišli súčasní aj bývalí členovia zboru a priaznivci Artanna na oslave. A oslavovalo sa hudbou.
V pondelok 24. novembra osadili zamestnanci spoločnosti Hater Handlová v strede Námestia baníkov smrek obyčajný. Strom má jedenásť metrov, je približne 50 rokov starý a mestu ho daroval obyvateľ mestskej časti Morovno. Vianočným sa stromček stane po jeho ozdobení a rozsvietení Mikulášom v sobotu 6. decembra.
Získať viac informácií o problematike inklúzie v školskom prostredí bolo účelom stretnutia rodičov, pedagógov, odborných zamestnancov i širokej verejnosti s odborníkmi na podujatí Dialógy o inklúzii. Vo štvrtok 20. novembra ho v Prievidzi zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Účastníci dostali odpovede na otázky : Čo je inklúzia? Ako je riešený inkluzívny prístup v školách? Akú podporu vie dieťa dostať? Kde je potrebné začať a ako postupovať.
V utorok 18. novembra schválilo handlovské mestské zastupiteľstvo návrh rozpočtu na rok 2026. Mesto Handlová bude hospodáriť s tridsiatimi miliónmi Eur.
Prijatie Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2026 a na roky 2027 a 2028 bolo hlavným bodom rokovania prievidzského mestského zastupiteľstva 18. novembra 2025. Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s objemom financií viac ako 85 miliónov Eur na strane príjmov a výdavkov.
Na svojom poslednom riadnom rokovaní v tomto roku sa zišli bojnickí poslanci vo štvrtok 20.novembra. Hlavným bodom rokovania bol rozpočet na rok 2026 a na roky 2027 a 2028.