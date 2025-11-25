RTV Prievidza
Nad rámec zákona

Zamestnanci spoločnosti Hater Handlová osadili koncom týždňa na Partizánskej ulici dve nové značky so zákazom zastavenia.

Pracovné príležitosti v regióne

Takmer tri desiatky zamestnávateľov z hornonitrianskeho regiónu ponúkalo pracovné príležitosti vo svojich firmách 27. novembra v prievidzskom dome kultúry počas Pracovných trhov.

Advent s Máriou Teréziou

Advent v Prievidzi bude tento rok nezabudnuteľnou výpravou do minulosti v sprievode Márie Terézie. Živé príbehy, dobové ukážky, hudba a trhy zaplnia centrum a odkryjú aj jeho skryté zákutia.

Križovatku zrekonštruujú spoločne

Mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj sa dohodli na spoločnej investícii do modernizácie kruhovej križovatky na Ul. A. Hlinku v Prievidzi. Realizácia projektu má zásadne zlepšiť plynulosť dopravy, bezpečnosť vodičov aj chodcov v rámci jednej z najdôležitejších križovatiek v meste.

Musia jazdiť po chodníku

Šoféri smetiarskych áut narážajú v Handlovej vo viacerých lokalitách na problémy s nevhodne zaparkovanými autami. Aby sa vyhli poškodeniu cudzieho majetku, musia častokrát jazdiť po chodníkoch alebo po zeleni.

Poďte variť kapustnicu

Aj tento rok sa na Námestí baníkov v Handlovej v predvianočnom čase stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať druhým. Ak chcete byť medzi nimi, prihláste sa na Handlovskú benefičnú kapustnicu.

Živé sgrafito na škole

Na sídlisku Píly v Prievidzi si môžete pozrieť ďalšie živé sgrafito. Animovanú podobu tentoraz dostalo dielo na fasáde ZŠ Sama Chalupku. Jeho autorka ho nazvala Smútenie a je venované obetiam banských nešťastí na hornej Nitre.

Samosprávy sú znepokojené

Obavy a potreby vyplývajúce z procesu implementácie spravodlivej transformácie v našom regióne tlmočili zástupcovia samospráv na stretnutí s predstaviteľmi príslušných ministerstiev. Konferencia  Otvorený dialóg o spravodlivej transformácii bola vo štvrtok 18.11.2025.

Artanno oslavovalo 25. výročie

V sobotu 22.novembra oslávil komorný miešaný zbor Artanno 25 rokov svojej existencie. V handlovskom dome kultúry sa zišli súčasní aj bývalí členovia zboru a priaznivci Artanna na oslave. A oslavovalo sa hudbou.

Vianočný stromček už stojí

V pondelok 24. novembra osadili zamestnanci spoločnosti Hater Handlová v strede Námestia baníkov smrek obyčajný. Strom má jedenásť metrov, je približne 50 rokov starý a mestu ho daroval obyvateľ mestskej časti Morovno. Vianočným sa stromček stane po jeho ozdobení a rozsvietení Mikulášom v sobotu 6. decembra.

Zamestnanci spoločnosti Hater Handlová osadili koncom týždňa na Partizánskej ulici dve nové značky so zákazom zastavenia.

