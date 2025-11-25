Poslednú tohtoročnú novembrovú sobotu sa na handlovskom futbalovom štadióne stretli obdivovatelia tradičných masiek alpského folklóru. Krampusový večer, ktorý zorganizoval Dom kultúry a knižnica mesta Handlová mal osemsto divákov.
Od Kataríny po Katarínu, tak sa meria rok v Handlovej. Svätá Katarína je patrónkou mesta a jej je zasvätený aj handlovský kostol. A práve v tento sviatočný čas mesto Handlová oceňuje ľudí, ktorí tým, čo robia, menia povinnosť na poslanie.
Zamestnanci spoločnosti Hater Handlová osadili koncom týždňa na Partizánskej ulici dve nové značky so zákazom zastavenia.
Takmer tri desiatky zamestnávateľov z hornonitrianskeho regiónu ponúkalo pracovné príležitosti vo svojich firmách 27. novembra v prievidzskom dome kultúry počas Pracovných trhov.
Advent v Prievidzi bude tento rok nezabudnuteľnou výpravou do minulosti v sprievode Márie Terézie. Živé príbehy, dobové ukážky, hudba a trhy zaplnia centrum a odkryjú aj jeho skryté zákutia.
Mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj sa dohodli na spoločnej investícii do modernizácie kruhovej križovatky na Ul. A. Hlinku v Prievidzi. Realizácia projektu má zásadne zlepšiť plynulosť dopravy, bezpečnosť vodičov aj chodcov v rámci jednej z najdôležitejších križovatiek v meste.
Šoféri smetiarskych áut narážajú v Handlovej vo viacerých lokalitách na problémy s nevhodne zaparkovanými autami. Aby sa vyhli poškodeniu cudzieho majetku, musia častokrát jazdiť po chodníkoch alebo po zeleni.
Aj tento rok sa na Námestí baníkov v Handlovej v predvianočnom čase stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať druhým. Ak chcete byť medzi nimi, prihláste sa na Handlovskú benefičnú kapustnicu.
Na sídlisku Píly v Prievidzi si môžete pozrieť ďalšie živé sgrafito. Animovanú podobu tentoraz dostalo dielo na fasáde ZŠ Sama Chalupku. Jeho autorka ho nazvala Smútenie a je venované obetiam banských nešťastí na hornej Nitre.
Obavy a potreby vyplývajúce z procesu implementácie spravodlivej transformácie v našom regióne tlmočili zástupcovia samospráv na stretnutí s predstaviteľmi príslušných ministerstiev. Konferencia Otvorený dialóg o spravodlivej transformácii bola vo štvrtok 18.11.2025.