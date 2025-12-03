RTV Prievidza
Podpísali zmluvu s novým správcom

Verejné osvetlenie a mestský rozhlas v Handlovej majú od začiatku decembra tohto roka nového.

Zvýšia nájom o dvadsať percent

Mestský bytový podnik Handlová pristúpi od nového roka k druhej etape zvyšovania nájmov. Tí, ktorí bývajú v handlovských mestských bytoch budú od nového roka platiť viac o dvadsať percent.

Handlová má majsterku Slovenska

Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej hostila cez víkend gymnastov z celého Slovenska.

Vyrábali podkovičky

Súčasťou adventného podujatia Oblastnej organizácie cestovného ruchu horná Nitra – Bojnice „Po stopách zemepánov“, sú v Handlovej aj drevené stánky umiestnené na Námestí baníkov. V jednom z nich bude každý adventný víkend program, ktorý pripravil Dom kultúry a knižnica mesta Handlová.

Svetielka pre seniorov

Centrum voľného času v Handlovej pripravilo uplynulý týždeň štvrtý ročník Lampášikového sprievodu a opäť potešilo handlovských seniorov.

Pozemky vyvlastnili

Mesto Prievidza má za sebou úspešné ukončenia prvých vyvlastňovacích konaní, ktoré sa týkali pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Ide o začiatok systematického procesu, v ktorom bude samospráva pokračovať aj v ďalších lokalitách, aby mohla efektívnejšie spravovať svoj majetok a pripravovať investície do cestnej infraštruktúry či verejných priestranstiev.

Lávka je prístupná verejnosti

Medzi najväčšie investície financované z rozpočtu mesta Prievidza v tomto roku patrila obnova lávky ponad železničnú trať. Obyvatelia ju už môžu využívať na  prechod medzi medzi sídliskom Zapotôčky, Žabníkom, centrom a autobusovou a železničnou stanicou.

Kalendár aj tento rok

Medzi najväčšie investície financované z rozpočtu mesta Prievidza v tomto roku patrila obnova lávky ponad železničnú trať. Obyvatelia ju už môžu využívať na  prechod medzi medzi sídliskom Zapotôčky, Žabníkom, centrom a autobusovou a železničnou stanicou.

Športoviská využívajú zodpovedne

Detské a futbalové ihriská a fitnes zóna vo vnútrobloku na Ciglianskej ceste majú za sebou hodnotenie technického stavu. Výsledky sú  pozitívne. Všetky prvky sú v poriadku, bez poškodení a naďalej slúžia obyvateľom.

Krampus v Handlovej

Poslednú tohtoročnú novembrovú sobotu sa na handlovskom futbalovom štadióne stretli obdivovatelia tradičných masiek alpského folklóru. Krampusový večer, ktorý zorganizoval Dom kultúry a knižnica mesta Handlová mal osemsto divákov.

Handlová má majsterku Slovenska

vlcsnap-2025-12-04-18h45m13s392Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej hostila cez víkend gymnastov z celého Slovenska.

