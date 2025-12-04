RTV Prievidza
Poľnohospodárske náradie, veci používané v domácnostiach, úžitkové i dekoratívne predmety či nábytok z čias minulého storočia predstavila výstava Dedičstvo minulosti. Konala sa druhý adventný víkend v Kultúrnom dome v Malej Lehôtke.

Mesto Handlová má tri symboly – erb, vlajku a pečať. Na ich použitie existujú pravidlá, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová o mestských symboloch.

Hoci mesto Handlová v tomto roku neinvestovalo do zakúpenia nových vianočných ozdôb, má ich viac ako minulý rok. Po novom si bude Handlová vianočné ozdoby požičiavať.

Múzeum Vtedy v Prievidzi otvorilo 28.novembra svoju poslednú expozíciu – Kino Baník. Kinosála, javisko, drevené sedačky, dobová technika a množstvo ďalších exponátov ponúkajú návštevníkom pohľad do doby, kedy sa na plátno premietali ešte celuloidové filmy.

Verejné osvetlenie a mestský rozhlas v Handlovej majú od začiatku decembra tohto roka nového.

Mestský bytový podnik Handlová pristúpi od nového roka k druhej etape zvyšovania nájmov. Tí, ktorí bývajú v handlovských mestských bytoch budú od nového roka platiť viac o dvadsať percent.

Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej hostila cez víkend gymnastov z celého Slovenska.

Súčasťou adventného podujatia Oblastnej organizácie cestovného ruchu horná Nitra – Bojnice „Po stopách zemepánov“, sú v Handlovej aj drevené stánky umiestnené na Námestí baníkov. V jednom z nich bude každý adventný víkend program, ktorý pripravil Dom kultúry a knižnica mesta Handlová.

Centrum voľného času v Handlovej pripravilo uplynulý týždeň štvrtý ročník Lampášikového sprievodu a opäť potešilo handlovských seniorov.

Mesto Prievidza má za sebou úspešné ukončenia prvých vyvlastňovacích konaní, ktoré sa týkali pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Ide o začiatok systematického procesu, v ktorom bude samospráva pokračovať aj v ďalších lokalitách, aby mohla efektívnejšie spravovať svoj majetok a pripravovať investície do cestnej infraštruktúry či verejných priestranstiev.

