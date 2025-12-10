RTV Prievidza
Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Handlovej je v plnom prúde. Projekt v hodnote 17 miliónov Eur prinesie ekologickejšie a modrené kúrenie.

Stredná odborná škola v Handlovej má ako jediná v Trenčianskom kraji od 1. septembra tohto roku nový študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Ďalším krokom bude duálne vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v jednom z vojenských útvarov.

Nový vzhľad a vyššiu bezpečnosť pre vodičov aj chodcov priniesla zrekonštruovaná cesta, chodníky a parkovacie miesta na Makovického ulici v Prievidzi. Hoci stavba priniesla dočasné dopravné obmedzenia, dnes už obyvatelia môžu naplno využívať nový  verejný priestor.

Na dôležitosť dobrovoľníctva na Slovensku pravidelne upozorňuje ocenenie Srdce na dlani. Udeľuje sa v každom kraji nominantom v siedmych kategóriách, v tomto roku k nim pribudla ôsma – Mladí dobrovoľník. Práve v tejto kategórii dostala v Trenčianskom kraji Srdce na dlani 2025 Kristína Kevická z Prievidze.

Centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi bude od 1. februára 2026 rozšírená o lokalitu Piesky. V praxi to bude znamenať, že v tejto časti mesta bude dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach spoplatnené.

Prievidzská samospráva postupne modernizuje prístrešky autobusových zastávok aj zastávkových cestných pruhov. V budúcom roku chce investovať do úpravy dvoch zastávok MHD. Na tento účel dala vypracovať projektovú dokumentáciu.

Prijatie dvoch všeobecnej záväzných nariadení mesta, schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok i Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2025 – 2030. Aj tieto témy prerokovali prievidzskí  poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku.

Poľnohospodárske náradie, veci používané v domácnostiach, úžitkové i dekoratívne predmety či nábytok z čias minulého storočia predstavila výstava Dedičstvo minulosti. Konala sa druhý adventný víkend v Kultúrnom dome v Malej Lehôtke.

Mesto Handlová má tri symboly – erb, vlajku a pečať. Na ich použitie existujú pravidlá, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová o mestských symboloch.

Hoci mesto Handlová v tomto roku neinvestovalo do zakúpenia nových vianočných ozdôb, má ich viac ako minulý rok. Po novom si bude Handlová vianočné ozdoby požičiavať.

vlcsnap-2025-12-12-13h05m02s405Stredná odborná škola v Handlovej má ako jediná v Trenčianskom kraji od 1. septembra tohto roku nový študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Ďalším krokom bude duálne vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v jednom z vojenských útvarov.

