Darčeky kupovali aj za školáčiky

Vianočná nálada dorazila aj do Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Vonku voňala kapustnica a pečené klobásy, hrala živá hudba a vnútri ste mohli nakúpiť ručne vyrobené vianočné dekorácie.

Pod stromček dostali auto

Handlovskí mestskí policajti dostali vianočný darček, ktorý im pomôže pri starostlivosti o psíkov v karanténnej stanici.

Kolotoč aj charitatívny stánok

Najkrajší vianočný darček je ten, ktorý vyrobíte vlastnými rukami. A ak jeho kúpou aj pomôžete dobrej veci, je radosť o to väčšia.

Vymieňajú tepelné rozvody

Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Handlovej je v plnom prúde. Projekt v hodnote 17 miliónov Eur prinesie ekologickejšie a modrené kúrenie.

Praxovať budú v armáde

Stredná odborná škola v Handlovej má ako jediná v Trenčianskom kraji od 1. septembra tohto roku nový študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Ďalším krokom bude duálne vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v jednom z vojenských útvarov.

Rekonštrukcia cesty ukončená

Nový vzhľad a vyššiu bezpečnosť pre vodičov aj chodcov priniesla zrekonštruovaná cesta, chodníky a parkovacie miesta na Makovického ulici v Prievidzi. Hoci stavba priniesla dočasné dopravné obmedzenia, dnes už obyvatelia môžu naplno využívať nový  verejný priestor.

Má Srdce na dlani

Na dôležitosť dobrovoľníctva na Slovensku pravidelne upozorňuje ocenenie Srdce na dlani. Udeľuje sa v každom kraji nominantom v siedmych kategóriách, v tomto roku k nim pribudla ôsma – Mladí dobrovoľník. Práve v tejto kategórii dostala v Trenčianskom kraji Srdce na dlani 2025 Kristína Kevická z Prievidze.

Parkovanie na Pieskoch bude spoplatnené

Centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi bude od 1. februára 2026 rozšírená o lokalitu Piesky. V praxi to bude znamenať, že v tejto časti mesta bude dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach spoplatnené.

Prístrešky budú nové

Prievidzská samospráva postupne modernizuje prístrešky autobusových zastávok aj zastávkových cestných pruhov. V budúcom roku chce investovať do úpravy dvoch zastávok MHD. Na tento účel dala vypracovať projektovú dokumentáciu.

Schválili dve VZN

Prijatie dvoch všeobecnej záväzných nariadení mesta, schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok i Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2025 – 2030. Aj tieto témy prerokovali prievidzskí  poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku.

Darčeky kupovali aj za školáčiky

