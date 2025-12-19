RTV Prievidza
Novoročný príhovor primátora mesta Bojnice 2026 | Ladislava Smatanu

Novoročný príhovor primátora mesta Bojnice 2026 | Ladislava Smatanu

Primátor mesta Bojnice v tomto novoročnom príhovore hodnotí uplynulý rok, rozpráva o „veľkom upratovaní“ v meste — nielen fyzickom, ale aj v oblasti pravidiel, vzťahov a spravodlivosti — a predstavuje konkrétne kroky, ktoré mesto urobilo pre zlepšenie kvality života obyvateľov. Hovorí o zavedení parkovacieho systému, triedenom zbere odpadu od dverí, rozvoji digitálnych služieb, investíciách do infraštruktúry, sociálnych služieb, kultúry aj o vízii do ďalších rokov. Príhovor je zároveň poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta, a pozvaním pokračovať v budovaní Bojníc ako spravodlivého, moderného a funkčného mesta pre všetkých.

Novoročný príhovor primátorky mesta Handlová 2026 | Silvia Grúberová

Novoročný príhovor primátorky mesta Handlová 2026 | Silvia Grúberová

Primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová v novoročnom príhovore bilancuje rok 2025, ďakuje obyvateľom za spolupatričnosť a spoluprácu a zároveň predstavuje hlavné plány a projekty na rok 2026. V príhovore zaznejú témy transformácie regiónu, infraštruktúrnych investícií, sociálnych služieb aj kultúrneho programu pri príležitosti 650. výročia mesta Handlová. Súčasťou je aj osobné vyhlásenie primátorky v súvislosti s komunálnymi voľbami na jeseň 2026.

Novoročný príhovor primátorky mesta Prievidza 2026 | Katarína Macháčková

Novoročný príhovor primátorky mesta Prievidza 2026 | Katarína Macháčková

V príhovore zaznieva prehľad toho, čo sa v meste podarilo (školstvo, infraštruktúra, šport, verejné priestory, kultúra), aj čo Prievidzu čaká v najbližšom období – vrátane rozpočtu, pripravovaných investícií a väčších projektov. Záver patrí poďakovaniu a želaniu do nového roka.

Výprava do minulosti s Máriou Teréziou

Výprava do minulosti s Máriou Teréziou

Zima v Trenčianskom kraji  ožila príbehmi dávnych zemepánov, historickými postavami v uliciach, vôňou medoviny a čarom adventu. V Prievidzi zavítala medzi ľudí panovníčka Mária Terézia.

Kapustnica, ktorá pomáha už 21 rokov

Kapustnica, ktorá pomáha už 21 rokov

Už 21 rokov vždy pred Vianocami vonia na handlovskom námestí kapustnica. Okrem toho, že vonia, aj pomáha.

Zlatá nedeľa v 19. storočí

Zlatá nedeľa v 19. storočí

Posledná adventná nedeľa bola v Bojniciach návratom do 19. storočia. Poddaným sa prihovoril gróf Ján Pálffy, po námestí sa premával koč ťahaný koňmi, na vode plávali orechové škrupinky s horiacimi sviečkami a lialo sa olovo.

Dobro v čistých srdciach

Dobro v čistých srdciach

Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.

Benefičná cukráreň s E/elánom

Benefičná cukráreň s E/elánom

Benefičná cukráreň v Základnej škole na Mierovom námestí v Handlovej má za sebou už štvrtý ročník. Telocvičňa školy praskala vo švíkoch.

Podporia rodiny v núdzi

Podporia rodiny v núdzi

Priestor pred A-klubom v Prievidzi  sa v utorok 16. decembra zmenil na benefičnú reštauráciu pod holým nebom. Žiaci z Kaliny spolu s majsterkami odbornej výchovy ponúkali za symbolické ceny tradičné dobroty. Výťažok z I. ročníka Vianočnej kapustnice v A-klube venujú  rodinám v núdzi.

Ocenenie za záchranu životov

Ocenenie za záchranu životov

Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií udelilo čestné odznaky a listiny príslušníkom Mestskej polície v Prievidzi  Monike Vreckovej a Ivanovi Mikulovi. Ocenenie dostali za záchranu dvoch ľudských životov.

