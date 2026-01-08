RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zmluvu ešte nepodpísali

V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?

Prierez tvorbou Heleny Galbavej

V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.

Podávanie žiadostí spustené

Mesto Prievidza vyčlenilo vo svojom rozpočte na tento rok peniaze na grantové programy. O dotácie z nich môžu subjekty požiadať do 31. januára 2026 výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému e-grant.

Prievidza chce vybudovať plaváreň s prvkami kúpaliska

Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.

Dlhoročné partnerstvo

Príkladom dobrej spolupráce je dlhoročné partnerstvo mesta Prievidza a miestnej potravinárskej spoločnosti. Výsledkom sú spoločné projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov mesta.

Investície do zimného štadióna

V rokoch 2024 a 2025 smerovali na Zimný štadión v Prievidzi významné investície. Zvýšila sa tým bezpečnosť objektu aj kvalita športovania.

Spomienky ochotníka

Dlhoročný herec prievidzského Divadla A a Divadla Shanti Štefan Orság pretavil množstvo svojich zážitkov, príbehov a spomienok z pôsobenia na doskách, ktoré znamenajú svet, do knižnej podoby.  Publikáciu Spomienky ochotníka uviedli do života 9. januára 2026 v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi

Dražba, ktorá pomáha

Mestský basketbalový klub Baník Handlová vyhlásil verejnú dražbu hráčskych dresov. Výťažok dražby použije na podporu tábora pre hendikepované deti.

Krvavá sobota 13.januára 1945

V repríze dokumentu RTV Prievidza pamätníci spomínajú na tragické udalosti 2.svetovej vojny v obci Cigeľ.

Prevádzka klziska predĺžená

Prievidžania aj obyvatelia okolitých miest a obcí sa budú môcť na  Námestí slobody korčuľovať aj po skončení zimných prázdnin. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy samospráva  predĺžila do 18. januára.

Prierez tvorbou Heleny Galbavej

vlcsnap-2026-01-15-12h58m40s963V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.

