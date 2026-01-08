V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?
V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.
Mesto Prievidza vyčlenilo vo svojom rozpočte na tento rok peniaze na grantové programy. O dotácie z nich môžu subjekty požiadať do 31. januára 2026 výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému e-grant.
Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.
Príkladom dobrej spolupráce je dlhoročné partnerstvo mesta Prievidza a miestnej potravinárskej spoločnosti. Výsledkom sú spoločné projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov mesta.
V rokoch 2024 a 2025 smerovali na Zimný štadión v Prievidzi významné investície. Zvýšila sa tým bezpečnosť objektu aj kvalita športovania.
Dlhoročný herec prievidzského Divadla A a Divadla Shanti Štefan Orság pretavil množstvo svojich zážitkov, príbehov a spomienok z pôsobenia na doskách, ktoré znamenajú svet, do knižnej podoby. Publikáciu Spomienky ochotníka uviedli do života 9. januára 2026 v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi
Mestský basketbalový klub Baník Handlová vyhlásil verejnú dražbu hráčskych dresov. Výťažok dražby použije na podporu tábora pre hendikepované deti.
V repríze dokumentu RTV Prievidza pamätníci spomínajú na tragické udalosti 2.svetovej vojny v obci Cigeľ.
Prievidžania aj obyvatelia okolitých miest a obcí sa budú môcť na Námestí slobody korčuľovať aj po skončení zimných prázdnin. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy samospráva predĺžila do 18. januára.