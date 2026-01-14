Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.
Handlovský banícky spolok oslávi v septembri dvadsať rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia nový rok, až na pár výnimiek, začínal šachtágom. Tohtoročný bol sedemnásty.
Teplo, ktorým Prievidzu zásobuje Prievidzské tepelné hospodárstvo, bude v tomto roku drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých odberateľov, ktorí majú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečenú z centrálneho zdroja vykurovania.
Husté dlhotrvajúce sneženie spôsobilo v Handlovej začiatkom tretieho týždňa kalamitný stav ciest a chodníkov. Handlovskí cestári mali čo robiť, aby v čo najkratšom čase spojazdnili všetky úseky.
V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?
V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.
Mesto Prievidza vyčlenilo vo svojom rozpočte na tento rok peniaze na grantové programy. O dotácie z nich môžu subjekty požiadať do 31. januára 2026 výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému e-grant.
Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.
Príkladom dobrej spolupráce je dlhoročné partnerstvo mesta Prievidza a miestnej potravinárskej spoločnosti. Výsledkom sú spoločné projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov mesta.
V rokoch 2024 a 2025 smerovali na Zimný štadión v Prievidzi významné investície. Zvýšila sa tým bezpečnosť objektu aj kvalita športovania.
