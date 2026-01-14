RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Handlovčanov je opäť menej

Handlovčanov je opäť menej

Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.

17.handlovský šachtág

17.handlovský šachtág

Handlovský banícky spolok oslávi v septembri dvadsať rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia nový rok, až na pár výnimiek, začínal šachtágom. Tohtoročný bol sedemnásty.

Cena tepla stúpla

Cena tepla stúpla

Teplo, ktorým Prievidzu zásobuje Prievidzské tepelné hospodárstvo, bude v tomto roku drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých odberateľov, ktorí majú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečenú z centrálneho zdroja vykurovania.

Snehová kalamita v Handlovej

Snehová kalamita v Handlovej

Husté dlhotrvajúce sneženie spôsobilo v Handlovej začiatkom tretieho týždňa kalamitný stav ciest a chodníkov. Handlovskí cestári mali čo robiť, aby v čo najkratšom čase spojazdnili všetky úseky.

Zmluvu ešte nepodpísali

Zmluvu ešte nepodpísali

V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?

Prierez tvorbou Heleny Galbavej

Prierez tvorbou Heleny Galbavej

V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.

Podávanie žiadostí spustené

Podávanie žiadostí spustené

Mesto Prievidza vyčlenilo vo svojom rozpočte na tento rok peniaze na grantové programy. O dotácie z nich môžu subjekty požiadať do 31. januára 2026 výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému e-grant.

Prievidza chce vybudovať plaváreň s prvkami kúpaliska

Prievidza chce vybudovať plaváreň s prvkami kúpaliska

Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.

Dlhoročné partnerstvo

Dlhoročné partnerstvo

Príkladom dobrej spolupráce je dlhoročné partnerstvo mesta Prievidza a miestnej potravinárskej spoločnosti. Výsledkom sú spoločné projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov mesta.

Investície do zimného štadióna

Investície do zimného štadióna

V rokoch 2024 a 2025 smerovali na Zimný štadión v Prievidzi významné investície. Zvýšila sa tým bezpečnosť objektu aj kvalita športovania.

Previous Next
  • Handlovčanov je opäť menej

    Handlovčanov je opäť menej

    utorok, 20. január 2026, 14:50
  • 17.handlovský šachtág

    17.handlovský šachtág

    utorok, 20. január 2026, 10:50
  • Cena tepla stúpla

    Cena tepla stúpla

    piatok, 16. január 2026, 09:43
  • Snehová kalamita v Handlovej

    Snehová kalamita v Handlovej

    štvrtok, 15. január 2026, 13:20
  • Zmluvu ešte nepodpísali

    Zmluvu ešte nepodpísali

    štvrtok, 15. január 2026, 12:27
  • Prierez tvorbou Heleny Galbavej

    Prierez tvorbou Heleny Galbavej

    štvrtok, 15. január 2026, 12:04
  • Podávanie žiadostí spustené

    Podávanie žiadostí spustené

    štvrtok, 15. január 2026, 11:28
  • Prievidza chce vybudovať plaváreň s prvkami kúpaliska

    Prievidza chce vybudovať plaváreň s prvkami kúpaliska

    streda, 14. január 2026, 14:42
  • Dlhoročné partnerstvo

    Dlhoročné partnerstvo

    streda, 14. január 2026, 13:53
  • Investície do zimného štadióna

    Investície do zimného štadióna

    streda, 14. január 2026, 12:37

Handlovčanov je opäť menej

Podrobnosti
Prečítané: 4x


vlcsnap-2026-01-20-15h47m04s045Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.

{youtube}LHVdfgZkomo{/youtube

Dnes je 20. január a meniny oslavuje Dalibor

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 