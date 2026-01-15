Prievidzská samospráva má záujem, aby sgrafitá na sídlisku Píly zostali zachované. Bytové spoločenstvá, ktoré plánujú modernizáciu fasád svojich domov, môžu požiadať mesto o dotáciu na zachovanie sgrafít z grantového programu Kultúrny život v Prievidzi.
Koncom minulého roka žilo v Prievidzi 41 986 obyvateľov. Demografický vývoj potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Pozitívom je, že v posledných piatich rokoch si mesto udržalo stabilný prírastok a zároveň postupne zmierňuje dopady úbytkov.
V sobotu 17. januára 2026 sa v Cigli pred Pamätníkom SNP a obecným úradom zišlo opäť množstvo turistov. Na štyri trasy jubilejného 50. ročníka Pochodu vďaky SNP sa vydali všetky vekové kategórie.
Rekonštrukcia lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je teraz pre chodcov nielen bezpečný, ale prejsť po ňom je oveľa príjemnejšie ako predtým.
Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.
Handlovský banícky spolok oslávi v septembri dvadsať rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia nový rok, až na pár výnimiek, začínal šachtágom. Tohtoročný bol sedemnásty.
Teplo, ktorým Prievidzu zásobuje Prievidzské tepelné hospodárstvo, bude v tomto roku drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých odberateľov, ktorí majú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečenú z centrálneho zdroja vykurovania.
Husté dlhotrvajúce sneženie spôsobilo v Handlovej začiatkom tretieho týždňa kalamitný stav ciest a chodníkov. Handlovskí cestári mali čo robiť, aby v čo najkratšom čase spojazdnili všetky úseky.
V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?
V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.