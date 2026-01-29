Pri príležitosti marcového Dňa učiteľov ocení mesto Handlová vynikajúcich pedagógov. Ak poznáte takých, ktorí si toto ocenenie zaslúžia, nominujte ich.
Uplynulý týždeň sme vás informovali, že oprava lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je síce plne funkčný a slúži obyvateľom mesta, ale zhotoviteľ prác urobil v strede tohto týždňa ešte malé úpravy.
Po výstavbe obchodného centra na Okružnej ulici v Handlovej zostala na ceste prekážka. Upozornila na to obyvateľka mesta na Odkaze pre starostu.
Dodatok ku koncesnej zmluve na prevádzku handlovskej plavárne a letného kúpaliska je podpísaný.
Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.
V stredu 28.januára sa bojnickí poslanci stretli mimoriadne.
Rozvíjať základné pohybové schopnosti, koordináciu a hravou formou prebudiť záujem o basketbal – to je cieľ projektu Minibasket, ktorý podporuje mesto Prievidza. Do tejto aktivity sú už niekoľko rokov zapojení predškoláci z Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Okrem basketbalu trénujú deti aj základy gymnastiky.
Novinky, upozornenia a dôležité mesto Prievidza budú teraz priamo v mobile – pozrite si video.
Obyvatelia okresného mesta môžu aj tento rok nominovať jednotlivcov alebo skupiny osôb na ocenenie Prievidzský anjel.
Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra vstupuje do finále. V januári 2026 začali svoju rekvalifikáciu poslední účastníci projektu.