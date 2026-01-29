RTV Prievidza
Ktorí budú ďalší ocenení?

Pri príležitosti marcového Dňa učiteľov ocení mesto Handlová vynikajúcich pedagógov. Ak poznáte takých, ktorí si toto ocenenie zaslúžia, nominujte ich.

Ostré hrany otupili

Uplynulý týždeň sme vás informovali, že oprava lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je síce plne funkčný a slúži obyvateľom mesta, ale zhotoviteľ prác urobil v strede tohto týždňa ešte malé úpravy.

Prekážku zatiaľ neodstránia

Po výstavbe obchodného centra na Okružnej ulici v Handlovej zostala na ceste prekážka. Upozornila na to obyvateľka mesta na Odkaze pre starostu.

Podpísali dodatok zmluvy na plaváreň

Dodatok ku koncesnej zmluve na prevádzku handlovskej plavárne a letného kúpaliska je podpísaný.

skuska10

Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.

Práce spomalilo počasie

V stredu 28.januára sa bojnickí poslanci stretli mimoriadne.

Prvé basketbalové kroky

Rozvíjať základné pohybové schopnosti, koordináciu a hravou formou prebudiť záujem o basketbal – to je cieľ projektu Minibasket, ktorý podporuje mesto Prievidza. Do tejto aktivity sú už niekoľko rokov zapojení predškoláci z Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Okrem basketbalu trénujú deti aj základy gymnastiky.

Informácie prídu do mobilu

Novinky, upozornenia a dôležité mesto Prievidza budú teraz priamo v mobile – pozrite si video.

Nominácie na Prievidzského anjela

Obyvatelia okresného mesta môžu aj tento rok nominovať jednotlivcov alebo skupiny osôb na ocenenie Prievidzský anjel.

Poslední baníci sa rekvalifikujú

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra vstupuje do finále. V januári 2026 začali svoju rekvalifikáciu poslední účastníci projektu.

vlcsnap-2026-01-30-11h28m14s954Dodatok ku koncesnej zmluve na prevádzku handlovskej plavárne a letného kúpaliska je podpísaný.

