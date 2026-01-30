RTV Prievidza
Handlová bude v marci oslavovať 650. výročie prvej písomnej zmienky. Súčasťou osláv bude aj divadelné predstavenie o prvom handlovskom richtárovi Henrichovi Krickerovi.

Mesto Handlová druhý rok po sebe počas adventu ponúklo Handlovčanom a návštevníkom Handlovej možnosť stráviť príjemný čas na Námestí baníkov.

Neviete sa dočkať, kedy bude teplo a vy si konečne zaplávate niekde v jazere? V sobotu 31.januára to na vodnej nádrži Bejvoč vyzeralo, že nie je na čo čakať.

Mesto Handlová plánuje komplexne zrekonštruovať Materskú školu na Morovnianskej ceste. Podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z výzvy Na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry z Fondu na spravodlivú transformáciu. Projekt je schválený, nie však v pôvodne očakávanej výške.

Železničná spoločnosť Slovensko od februára 2026 prispôsobila vlakové spojenia na severnej trati medzi Bratislavou a Leopoldovom z dôvodu plánovaných výluk ŽSR. Úpravy potrvajú približne do leta 2026 a dotknú sa vybraných vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy.

Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi má zdieľanú Hračkáreň a Knižnicu. Projekt podporuje myšlienku opätovného využívania hračiek a kníh, prepája rodiny a prirodzenou formou vedie deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

Tri bytovky v baníckej kolónii v Handlovej sú v technickom stave nevhodnom na bývanie. Mesto preto rozhodlo o ich asanácii. Prvá bola zbúraná v pondelok 2.februára.

Základná škola Energetikov v Prievidzi sa v piatok 30. januára odpojila od „ online sveta“. Symbolicky sa tým zapojila do Dňa bez internetu. Žiaci zistili, aké to je učiť sa, keď nefunguje wi-fi pripojenie či digitálne pomôcky.

Bohato zastúpená zbierka vodného vtáctva vyplavila z depozitára do výstavných priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi množstvo exponátov. Návštevníci sa tak môžu zoznámiť s rôznymi druhmi vtákov a ostatných živočíchov, ktoré žijú pri riekach Nitra a Handlovka v meste Prievidza.

Pri príležitosti marcového Dňa učiteľov ocení mesto Handlová vynikajúcich pedagógov. Ak poznáte takých, ktorí si toto ocenenie zaslúžia, nominujte ich.

Krickera stvárni Kremničan

Snímka obrazovky 2026-02-05 120722Handlová bude v marci oslavovať 650. výročie prvej písomnej zmienky. Súčasťou osláv bude aj divadelné predstavenie o prvom handlovskom richtárovi Henrichovi Krickerovi.

 

