RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Do školy po vlastných

Do školy po vlastných

Do školy po vlastných, taký je názov projektovej aktivity v rámci iniciatívy Zlepšenie kvality ovzdušia. S výhodami aj nevýhodami chodenia do školy pešo sa ľudia z Ministerstva životného prostredia SR rozprávali so žiakmi Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej.

Otvoria úvodný ročník

Otvoria úvodný ročník

Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského otvorí v nasledujúcom školskom roku úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Určený je pre žiakov, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb, ako sú ľahké komunikačné problémy.

Handlovská U14 ka úspešná

Handlovská U14 ka úspešná

V sobotu 7.februára sa v telocvični Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej zišli tri tímy z TOP 9 kategórie U14 v basketbale starších žiakov.

Bezpečné miesto

Bezpečné miesto

Na dverách Mestského úradu v Prievidzi pribudlo označenie Bezpečné miesto. Na tomto mieste môžu deti požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv.

Krickera stvárni Kremničan

Krickera stvárni Kremničan

Handlová bude v marci oslavovať 650. výročie prvej písomnej zmienky. Súčasťou osláv bude aj divadelné predstavenie o prvom handlovskom richtárovi Henrichovi Krickerovi.

Zima na námestí

Zima na námestí

Mesto Handlová druhý rok po sebe počas adventu ponúklo Handlovčanom a návštevníkom Handlovej možnosť stráviť príjemný čas na Námestí baníkov.

Náladou topia ľady

Náladou topia ľady

Neviete sa dočkať, kedy bude teplo a vy si konečne zaplávate niekde v jazere? V sobotu 31.januára to na vodnej nádrži Bejvoč vyzeralo, že nie je na čo čakať.

Rozhodne poslanecký zbor

Rozhodne poslanecký zbor

Mesto Handlová plánuje komplexne zrekonštruovať Materskú školu na Morovnianskej ceste. Podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z výzvy Na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry z Fondu na spravodlivú transformáciu. Projekt je schválený, nie však v pôvodne očakávanej výške.

Dočasné zmeny vlakov

Dočasné zmeny vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko od februára 2026 prispôsobila vlakové spojenia na severnej trati medzi Bratislavou a Leopoldovom z dôvodu plánovaných výluk ŽSR. Úpravy potrvajú približne do leta 2026 a dotknú sa vybraných vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy.

Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi má zdieľanú Hračkáreň a Knižnicu. Projekt podporuje myšlienku opätovného využívania hračiek a kníh, prepája rodiny a prirodzenou formou vedie deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

Previous Next
  • Do školy po vlastných

    Do školy po vlastných

    utorok, 10. február 2026, 14:16
  • Otvoria úvodný ročník

    Otvoria úvodný ročník

    utorok, 10. február 2026, 12:27
  • Handlovská U14 ka úspešná

    Handlovská U14 ka úspešná

    pondelok, 09. február 2026, 14:36
  • Bezpečné miesto

    Bezpečné miesto

    štvrtok, 05. február 2026, 13:35
  • Krickera stvárni Kremničan

    Krickera stvárni Kremničan

    štvrtok, 05. február 2026, 11:11
  • Zima na námestí

    Zima na námestí

    streda, 04. február 2026, 14:11
  • Náladou topia ľady

    Náladou topia ľady

    streda, 04. február 2026, 12:19
  • Rozhodne poslanecký zbor

    Rozhodne poslanecký zbor

    streda, 04. február 2026, 10:20
  • Dočasné zmeny vlakov

    Dočasné zmeny vlakov

    utorok, 03. február 2026, 17:50
  • Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

    Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

    utorok, 03. február 2026, 13:09

Do školy po vlastných

Podrobnosti
Prečítané: 14x

Snímka obrazovky 2026-02-10 150811Do školy po vlastných, taký je názov projektovej aktivity v rámci iniciatívy Zlepšenie kvality ovzdušia. S výhodami aj nevýhodami chodenia do školy pešo sa ľudia z Ministerstva životného prostredia SR rozprávali so žiakmi Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej.

 

 

Dnes je 10. február a meniny oslavuje Gabriela

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 