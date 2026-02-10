RTV Prievidza
Podporu z Envirofondu neposkytli

Podporu z Envirofondu neposkytli

Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v niektorých častiach v havarijnom stave. Mesto sa snaží získať zdroje na jeho rekonštrukciu.

Budú ich pokutovať

Budú ich pokutovať

Predajné stánky na Morovnianskom sídlisku v Handlovej boli už viackrát predmetom kritiky.

Schválili kúpu budovy Slovenského futbalového zväzu

Schválili kúpu budovy Slovenského futbalového zväzu

Prievidzský poslanecký zbor rokoval 9. februára. Viac ako hodinu rokovania venovali poslanci I. zmene tohtoročného programového rozpočtu mesta, ktorá súvisí s kúpou budovy Slovenského futbalového zväzu na Ulici Olympionikov na účel investičného zámeru – výstavby novej plavárne s celoročným využitím v danej lokalite.

Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

Zámerom Prievidze je vybudovať záchytné parkovisko v okrajovej časti mesta. Prvým krokom bude majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na vytipovanej lokalite.

Relaxačná miestnosť v škole

Relaxačná miestnosť v škole

Počet detí s podpornými opatreniami vo výchove a vzdelávaní narastá. Niektoré majú problém zvládať svoje emócie počas vyučovania. Základná škola Energetikov v Prievidzi pre ne zriadila relaxačnú miestnosť.

Vybrali projektanta

Vybrali projektanta

O tom, že v Handlovej, v časti areálu bývalej Bane Handlová, má vzniknúť nový štátny priemyselný park sme vás už informovali. Začiatkom februára bol vybraný generálny projektant.

Srdiečka aj lavička

Srdiečka aj lavička

Originálna, ekologická a zároveň úspornejšia. Taká je výzdoba v centre Prievidze. Je výsledkom šikovných rúk zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza.

Zmena v správe cintorína

Zmena v správe cintorína

Stalo sa aj vám, že ste chceli na cintoríne v Handlovej zaplatiť za hrobové miesto a platbu od vás neprijali?

Do školy po vlastných

Do školy po vlastných

Do školy po vlastných, taký je názov projektovej aktivity v rámci iniciatívy Zlepšenie kvality ovzdušia. S výhodami aj nevýhodami chodenia do školy pešo sa ľudia z Ministerstva životného prostredia SR rozprávali so žiakmi Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej.

Otvoria úvodný ročník

Otvoria úvodný ročník

Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského otvorí v nasledujúcom školskom roku úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Určený je pre žiakov, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb, ako sú ľahké komunikačné problémy.

Podporu z Envirofondu neposkytli

Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v niektorých častiach v havarijnom stave. Mesto sa snaží získať zdroje na jeho rekonštrukciu.

 

