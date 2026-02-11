Aj mesto Handlová sa pridalo k celoslovenskej kampani Bezpečné miesto. Jej cieľom je, aby deti v akejkoľvek nepriaznivej situácii mali kde požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv. Na kampani spolupracujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny so samosprávami, Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a slovenskou políciou.
Od 1.januára 2025 majú slovenské mestá a obce povinnosť triedeného zberu odpadu pre textil. Handlová má pre tento účel zazmluvnenú spoločnosť Textil ECO.
V Karanténnej stanici v Handlovej pretriedili sklad a rozhodli sa podeliť. A tak misky, deky, či hračky poputujú vďaka Saške Minárikovej, ktorá už niekoľkokrát robila zbierky pre útulky, tam, kde ich potrebujú. Handlovskí labkáči tak pomôžu iným psíkom v núdzi.
Od utorka 10. februára 2026 je opäť otvorená prevádzka BerTo! v podchode na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi. Všetky služby výmeny vecí, teda príjem a výdaj, ako aj poskytovanie informačných a interných služieb, sú bezplatné. Prevádzku zabezpečujú zodpovední pracovníci a dobrovoľníci, ktorí túto činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu. Potrebné informácie nájdete na facebookovej stránke iniciatívy BerTo!
Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v niektorých častiach v havarijnom stave. Mesto sa snaží získať zdroje na jeho rekonštrukciu.
Predajné stánky na Morovnianskom sídlisku v Handlovej boli už viackrát predmetom kritiky.
Prievidzský poslanecký zbor rokoval 9. februára. Viac ako hodinu rokovania venovali poslanci I. zmene tohtoročného programového rozpočtu mesta, ktorá súvisí s kúpou budovy Slovenského futbalového zväzu na Ulici Olympionikov na účel investičného zámeru – výstavby novej plavárne s celoročným využitím v danej lokalite.
Zámerom Prievidze je vybudovať záchytné parkovisko v okrajovej časti mesta. Prvým krokom bude majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na vytipovanej lokalite.
Počet detí s podpornými opatreniami vo výchove a vzdelávaní narastá. Niektoré majú problém zvládať svoje emócie počas vyučovania. Základná škola Energetikov v Prievidzi pre ne zriadila relaxačnú miestnosť.
O tom, že v Handlovej, v časti areálu bývalej Bane Handlová, má vzniknúť nový štátny priemyselný park sme vás už informovali. Začiatkom februára bol vybraný generálny projektant.
