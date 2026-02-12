RTV Prievidza
Zima ešte neskončila

Máme za sebou niekoľko dní s príjemnou jarnou teplotou. Zima sa však ešte neskončila a na komplexné upratovanie ciest od posypového materiálu si musíme ešte počkať.

Valentínska pošta

V Základnej škole Školská v Handlovej sa v pondelok 16.februára roznášala pošta. A nie hocijaká, ale valentínska.

Nová vízia parku v Hradci

Zámerom prievidzskej samosprávy je postupne skvalitniť verejný park v mestskej časti Hradec. Pripravený návrh revitalizácie počíta s citlivými úpravami, ktoré by zachovali existujúce športové a detské prvky, posilnili zeleň a vytvorili kvalitnejší priestor na oddych aj stretávanie sa.

Hliadkujúcich policajtov treba viac

V porovnaní s minulými rokmi je záujem o prácu v Mestskej polície v Prievidzi menší. Napriek stabilizácii personálu je plánovaný stav príslušníkov naplnený približne na 60 %.

Skládka v meste Výhoda či záťaž

V prvej časti podcastu na tému odpadového hospodárstva sme sa s konateľom spoločnosti HATER HANDLOVÁ zhovárali o skládke odpadu, jej vzniku, životnosti, budúcnosti a aj o tom aké plusy a mínusy skládka v meste prináša.

Bezpečné miesto aj v Handlovej

Aj mesto Handlová sa pridalo k celoslovenskej kampani Bezpečné miesto. Jej cieľom je, aby deti v akejkoľvek nepriaznivej situácii mali kde požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv. Na kampani spolupracujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny so samosprávami, Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a slovenskou políciou.

Neporiadok okolo kontajnerov na textil

Od 1.januára 2025 majú slovenské mestá a obce povinnosť triedeného zberu odpadu pre textil. Handlová má pre tento účel zazmluvnenú spoločnosť Textil ECO.

Rozhodli sa podeliť

V Karanténnej stanici v Handlovej pretriedili sklad a rozhodli sa podeliť. A tak misky, deky, či hračky poputujú vďaka Saške Minárikovej, ktorá už niekoľkokrát robila zbierky pre útulky, tam, kde ich potrebujú. Handlovskí labkáči tak pomôžu iným psíkom v núdzi.

Prevádzka BerTo! otvorená

Od utorka 10. februára 2026 je opäť otvorená prevádzka BerTo! v podchode na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi. Všetky služby výmeny vecí, teda príjem a výdaj, ako aj poskytovanie informačných a interných služieb, sú bezplatné. Prevádzku zabezpečujú zodpovední pracovníci a dobrovoľníci, ktorí túto činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu. Potrebné informácie nájdete na facebookovej stránke iniciatívy BerTo!

Podporu z Envirofondu neposkytli

Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v niektorých častiach v havarijnom stave. Mesto sa snaží získať zdroje na jeho rekonštrukciu.

Valentínska pošta

