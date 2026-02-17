Hudobníci, folkloristi, výtvarní umelci, divadelníci, múzejníci, ľudoví remeselníci, ľudia, ktorých pričinením zostáva zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Počas slávnostného večera Kultúra 2025 sa im dostalo morálneho ocenenia od predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a samospráv.
V minulom vydaní nášho spravodajstva sme priniesli reportáž o prístupovej ceste k predajným stánkom na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej, ktorá prechádza cez dva chodníky pre peších. V stredu 18.februára sa hľadalo kompromisné riešenie.
Vlastné triedy v školskom domčeku, žiadne zvonenie – to pripravuje Základná škola na Školskej ulici v Handlovej pre budúcich prváčikov.
Záujem o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou pretrváva. Potvrdzujú to údaje za rok 2025.
Na parkovisku na Ulici Andreja Hlinku v Prievidzi zaviedol správca parkoviska automatický systém rozpoznávania evidenčného čísla vozidla. V praxi to znamená, že vstup aj výstup je bez lístkov.
Máme za sebou niekoľko dní s príjemnou jarnou teplotou. Zima sa však ešte neskončila a na komplexné upratovanie ciest od posypového materiálu si musíme ešte počkať.
V Základnej škole Školská v Handlovej sa v pondelok 16.februára roznášala pošta. A nie hocijaká, ale valentínska.
Zámerom prievidzskej samosprávy je postupne skvalitniť verejný park v mestskej časti Hradec. Pripravený návrh revitalizácie počíta s citlivými úpravami, ktoré by zachovali existujúce športové a detské prvky, posilnili zeleň a vytvorili kvalitnejší priestor na oddych aj stretávanie sa.
Na javisko plné plné umenia, hudby, svetla a susedských stretnutí sa počas otváracieho víkendu premenilo mesto Trenčín. Umelci z 13 krajín, stovky dobrovoľníkov aj zástupcovia miestnych komunít pripravili najväčšie kultúrne podujatie v novodobej histórii mesta, ktorým odštartoval celoročný program Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.
V porovnaní s minulými rokmi je záujem o prácu v Mestskej polície v Prievidzi menší. Napriek stabilizácii personálu je plánovaný stav príslušníkov naplnený približne na 60 %.