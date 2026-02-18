RTV Prievidza
Ďalšia modernizácia telocvične

Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej je už mnoho rokov domovskou školou ŠBK Handlová.

Desiate KOLKOVINY

Handlovské Divadlo pri kolkárni má za sebou premiéru svojich desiatych KOLKOVÍN. Opäť v nich bolo mnohé z toho, čo hýbe mestom.

Zelenú dostali tri projekty

Schválenie dvoch všeobecne záväzných nariadení, spolufinancovania projektov aj predaj a prenájom nehnuteľností bolo náplňou programu rokovania bojnického mestského zastupiteľstva. Konalo sa 18. februára. V rámci vystúpenia obyvateľov dostali priestor i zástupcovia petičného výboru, ktorí mestu doručili petíciu Zachráňme najstaršie liečebné kúpele Bojnice a rozvoj rekreačných zariadení.

Tvorcovia hodnôt kultúry

Hudobníci, folkloristi, výtvarní umelci, divadelníci, múzejníci, ľudoví remeselníci, ľudia, ktorých pričinením zostáva zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Počas slávnostného večera Kultúra 2025 sa im dostalo morálneho ocenenia od predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a samospráv.

Hľadajú riešenie

V minulom vydaní nášho spravodajstva sme priniesli reportáž o prístupovej ceste k predajným stánkom na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej, ktorá prechádza cez dva chodníky pre peších. V stredu 18.februára sa hľadalo kompromisné riešenie.

Domček pre prvákov

Vlastné triedy v školskom domčeku, žiadne zvonenie – to pripravuje Základná škola na Školskej ulici v Handlovej pre budúcich prváčikov.

Vybavili desiatky žiadostí

Záujem o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou pretrváva. Potvrdzujú to údaje za rok 2025.

Parkovanie bez lístkov

Na parkovisku na Ulici Andreja Hlinku v Prievidzi zaviedol správca parkoviska automatický systém rozpoznávania evidenčného čísla vozidla. V praxi to znamená, že vstup aj výstup je bez lístkov.

Zima ešte neskončila

Máme za sebou niekoľko dní s príjemnou jarnou teplotou. Zima sa však ešte neskončila a na komplexné upratovanie ciest od posypového materiálu si musíme ešte počkať.

Valentínska pošta

V Základnej škole Školská v Handlovej sa v pondelok 16.februára roznášala pošta. A nie hocijaká, ale valentínska.

Ďalšia modernizácia telocvične

