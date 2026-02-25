Postavičky z legendárneho disneyovského filmu, ale aj mnoho iných krásnych masiek sa v nedeľu 1.marca zabávalo na Zootropolis karnevale, ktorý pre handlovské deti zorganizovalo centrum voľného času v spolupráci s detským a mládežníckym parlamentom.
Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje investičný dlh stredných škôl v regióne. Stredná odborná škola v Handlovej aktuálne prechádza rozsiahlymi zmenami, na konci ktorých budú nielen nové priestory ale aj moderné technológie.
Handlovské kino Baník má nový projektor. Je energeticky úspornejší a divákom poskytne kvalitnejší obraz.
Vo štvrtok 26.februára bolo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v tomto volebnom období. Poslanci, okrem iného, dali zelenú rekonštrukcii Materskej školy na Morovnianskej ceste.
Koncom februára začne v Prievidzi zberová spoločnosť v zmysle harmonogramu rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.
Podvody, pri ktorých prídu seniori častokrát aj o celoživotné úspory sú časté. Mestská polícia v Prievidzi preto pravidelne navštevuje denné centrá, informuje seniorov o praktikách podvodníkov a radí, ako im nenaletieť.
V týždni od 23. do 27. februára mali školáci v našom regióne jarné prázdniny. Na dva dni sa o deti postaralo Centrum voľného času v Handlovej.
V Charite – dome svätého Vincenta v Prievidzi už roky pomáhajú ľudom v hmotnej a sociálnej núdzi. Nezisková organizácia funguje najmä na dobrovoľníckej činnosti.
Jarné prázdniny môžu deti tráviť rôzne. Napríklad aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Naučili sa tam tradičnú maľbu na skle a dozvedeli sa aj niečo z histórie tejto prastarej techniky.
O téme predajných stánkov na najväčšom handlovskom sídlisku, ktoré majú problém s príjazdovou cestou sme vás už informovali. V stredu 25.februára bolo stretnutie priamo na mieste.