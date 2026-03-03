RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Jarné čistenie ciest a chodníkov

Jarné čistenie ciest a chodníkov

Od 2.marca do 10.apríla má spoločnosť HATER Handlová naplánované jarné čistenie mesta od posypového materiálu.

Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

S konateľom spoločnosti HATER Handlová Vladimírom Borákom a vedúcou kancelárie primátorky mesta Handlová Janou Paulínyovou rozoberáme na drobné poplatok za komunálny odpad v meste Handlová.

Štvrtáci napísali knihu

Štvrtáci napísali knihu

Štvrtáci zo Základnej školy Energetikov v Prievidzi napísali knihu a sami ju aj ilustrovali. Do života ju uviedli v stredu 4. marca v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc.

Projekt športovísk podporili

Projekt športovísk podporili

Na februárovom mestskom zastupiteľstve handlovskí poslanci schválili podanie žiadosti na Fond na podporu športu. Ak bude mesto úspešné, Základná škola na Školskej ulici bude mať zrekonštruované svoje športoviská.

Čipovanie nádob na bioodpad

Čipovanie nádob na bioodpad

V Prievidzi opäť začal zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov. Zberná spoločnosť zároveň zabezpečí čipovanie nádob na BRO za účelom ich evidencie.

Údržba verejných priestranstiev

Údržba verejných priestranstiev

Technické služby mesta Prievidza sa s príchodom jari naplno venujú údržbe verejných priestranstiev. Opravujú miestne komunikácie, robia údržbu detských ihrísk aj modernizáciu verejného osvetlenia.

Starý most zbúrajú a postavia nový

Starý most zbúrajú a postavia nový

Most ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou, ktorý je v havarijnom stave, čaká rekonštrukcia. Investícia za 2,5 milióna Eur bude hradená z eurofondov a prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Karneval Zootropolis

Karneval Zootropolis

Postavičky z legendárneho disneyovského filmu, ale aj mnoho iných krásnych masiek sa v nedeľu 1.marca zabávalo na Zootropolis karnevale, ktorý pre handlovské deti zorganizovalo centrum voľného času v spolupráci s detským a mládežníckym parlamentom.

Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje investičný dlh stredných škôl v regióne. Stredná odborná škola v Handlovej aktuálne prechádza rozsiahlymi zmenami, na konci ktorých budú nielen nové priestory ale aj moderné technológie.

Nový projektor v kine

Nový projektor v kine

Handlovské kino Baník má nový projektor. Je energeticky úspornejší a divákom poskytne kvalitnejší obraz.

Previous Next
  • Jarné čistenie ciest a chodníkov

    Jarné čistenie ciest a chodníkov

    utorok, 10. marec 2026, 13:40
  • Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

    Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

    pondelok, 09. marec 2026, 12:56
  • Štvrtáci napísali knihu

    Štvrtáci napísali knihu

    štvrtok, 05. marec 2026, 12:47
  • Projekt športovísk podporili

    Projekt športovísk podporili

    štvrtok, 05. marec 2026, 10:45
  • Čipovanie nádob na bioodpad

    Čipovanie nádob na bioodpad

    štvrtok, 05. marec 2026, 08:53
  • Údržba verejných priestranstiev

    Údržba verejných priestranstiev

    streda, 04. marec 2026, 14:40
  • Starý most zbúrajú a postavia nový

    Starý most zbúrajú a postavia nový

    streda, 04. marec 2026, 14:27
  • Karneval Zootropolis

    Karneval Zootropolis

    streda, 04. marec 2026, 13:44
  • Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

    Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

    streda, 04. marec 2026, 11:24
  • Nový projektor v kine

    Nový projektor v kine

    utorok, 03. marec 2026, 12:23

Jarné čistenie ciest a chodníkov

Podrobnosti
Prečítané: 10x

Snímka obrazovky 2026-03-10 143540Od 2.marca do 10.apríla má spoločnosť HATER Handlová naplánované jarné čistenie mesta od posypového materiálu.

 

Dnes je 10. marec a meniny oslavuje Branislav a Bruno

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 