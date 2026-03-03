Od 2.marca do 10.apríla má spoločnosť HATER Handlová naplánované jarné čistenie mesta od posypového materiálu.
S konateľom spoločnosti HATER Handlová Vladimírom Borákom a vedúcou kancelárie primátorky mesta Handlová Janou Paulínyovou rozoberáme na drobné poplatok za komunálny odpad v meste Handlová.
Štvrtáci zo Základnej školy Energetikov v Prievidzi napísali knihu a sami ju aj ilustrovali. Do života ju uviedli v stredu 4. marca v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc.
Na februárovom mestskom zastupiteľstve handlovskí poslanci schválili podanie žiadosti na Fond na podporu športu. Ak bude mesto úspešné, Základná škola na Školskej ulici bude mať zrekonštruované svoje športoviská.
V Prievidzi opäť začal zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov. Zberná spoločnosť zároveň zabezpečí čipovanie nádob na BRO za účelom ich evidencie.
Technické služby mesta Prievidza sa s príchodom jari naplno venujú údržbe verejných priestranstiev. Opravujú miestne komunikácie, robia údržbu detských ihrísk aj modernizáciu verejného osvetlenia.
Most ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou, ktorý je v havarijnom stave, čaká rekonštrukcia. Investícia za 2,5 milióna Eur bude hradená z eurofondov a prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Postavičky z legendárneho disneyovského filmu, ale aj mnoho iných krásnych masiek sa v nedeľu 1.marca zabávalo na Zootropolis karnevale, ktorý pre handlovské deti zorganizovalo centrum voľného času v spolupráci s detským a mládežníckym parlamentom.
Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje investičný dlh stredných škôl v regióne. Stredná odborná škola v Handlovej aktuálne prechádza rozsiahlymi zmenami, na konci ktorých budú nielen nové priestory ale aj moderné technológie.
Handlovské kino Baník má nový projektor. Je energeticky úspornejší a divákom poskytne kvalitnejší obraz.