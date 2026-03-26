V polovici marca dobrovoľníci z neziskovej organizácie Handlovské lesy vyčistili takzvaný turecký pamätník.
Aj tento rok mali Prievidžania možnosť zapojiť sa do spoločného upratovania verejných priestranstiev. Poslednú marcovú sobotu tak mnohí skrášľovali mesto, v ktorom žijú.
Rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad, dane z nehnuteľnosti aj dane za psa doručí poplatníkom v Prievidzi Slovenská pošta alebo si ich nájdu v aktivovanej elektronickej schránke. Do konca apríla poštárky doručia rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad a v priebehu mája a júna rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a dani za psa.
Obyvatelia Prievidze sa môžu zapojiť do tvorby nového územného plánu. Radnica spustila prieskum verejnej mienky prostredníctvom mapovej aplikácie. Zároveň je tiež možné svoje návrhy predkladať aj formálne na základe žiadosti ako podnety do územného plánu.
Vo štvrtok 26.marca bola obhliadka strechy Denného centra v Handlovej. Mesto plánuje jej opravu.
Tanečná skupina Dazya z Handlovej pocestuje v máji na svetové finále - WORLD DANCE MASTER do Chorvátska.
Pred pár dňami bola na sociálnej sieti kritika novopostavenej vyhliadky pod Východnou šachtou v Handlovej.
V areáli Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej vyrastá ovocný sad. Projekt Sadovo sa aj s pomocou škôl snaží zachovať staré odrody ovocných stromov.
Originálnu jarnú výzdobu v centre Prievidze urobili pracovníci Technických služieb mesta Prievidza aj túto jar. Pestré farby, hravé prvky a jedinečný rukopis robia z jarnej výzdoby nezameniteľný prvok mesta.
8.apríla bude v handlovských základných školách zápis do 1.ročníka. Tento rok prvýkrát musíte vyplniť elektronickú prihlášku.