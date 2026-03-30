Malinkí z Malinkova našli všetky veľkonočné vajíčka.
Spoľahlivé a bezpečné pripojenie k internetu, wifi sieť v triedach aj na chodbách. To všetko prináša do škôl projekt DigiNET, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Vo štvrtok 26.marca bola Jánošíkova ulica v Handlovej pár hodín neprejazdná. V strmom kopci sa prevrátilo nákladné auto.
V pondelok 23.marca udeľoval Trenčiansky samosprávny kraj svoje výročné ocenenia. K laureátom krajských cien pribudlo päť jednotlivcov a jeden kolektív.
Tento rok by sa mala začať výstavba nového prestrešeného pódia na Námestí slobody v Prievidzi. Investíciu za viac ako 318 000 eur bude samospráva hradiť prevažne z mimorozpočtových zdrojov.
Schody, ktoré spájajú dve časti sídliska v Handlovej, sa budú rekonštruovať. Počas prác bude tento priestor uzavretý.
Tento rok by sa mala začať výstavba nového prestrešeného pódia na Námestí slobody v Prievidzi. Investíciu za viac ako 318 000 eur bude samospráva hradiť prevažne z mimorozpočtových zdrojov.
17.marca bol deviaty ročník medzinárodnej odbornej súťaže pre študentov stredných škôl Strieborný piest. Maturanti zo SOŠ Handlová z nej doniesli 2.miesto.
V polovici marca dobrovoľníci z neziskovej organizácie Handlovské lesy vyčistili takzvaný turecký pamätník.
Aj tento rok mali Prievidžania možnosť zapojiť sa do spoločného upratovania verejných priestranstiev. Poslednú marcovú sobotu tak mnohí skrášľovali mesto, v ktorom žijú.