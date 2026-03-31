Na mestskom zastupiteľstve 26.februára handlovskí poslanci schválili zámer rekonštrukcie Materskej školy na Morovnianskej ceste aj s pomerne vysokým dofinancovaním zo strany mesta.
Slávnostné oceňovanie Združenia obcí Handlovskej doliny pri príležitosti Dňa učiteľov 2026 – Vynikajúci pedagóg aj ocenenie TOP pedagóg bolo v piatok 27. marca 2026.
Malinkí z Malinkova našli všetky veľkonočné vajíčka.
Spoľahlivé a bezpečné pripojenie k internetu, wifi sieť v triedach aj na chodbách. To všetko prináša do škôl projekt DigiNET, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Vo štvrtok 26.marca bola Jánošíkova ulica v Handlovej pár hodín neprejazdná. V strmom kopci sa prevrátilo nákladné auto.
V pondelok 23.marca udeľoval Trenčiansky samosprávny kraj svoje výročné ocenenia. K laureátom krajských cien pribudlo päť jednotlivcov a jeden kolektív.
Tento rok by sa mala začať výstavba nového prestrešeného pódia na Námestí slobody v Prievidzi. Investíciu za viac ako 318 000 eur bude samospráva hradiť prevažne z mimorozpočtových zdrojov.
Schody, ktoré spájajú dve časti sídliska v Handlovej, sa budú rekonštruovať. Počas prác bude tento priestor uzavretý.
17.marca bol deviaty ročník medzinárodnej odbornej súťaže pre študentov stredných škôl Strieborný piest. Maturanti zo SOŠ Handlová z nej doniesli 2.miesto.