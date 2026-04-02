Druhé tohtoročné rokovanie prievidzského poslaneckého zboru bolo 31. marca. Poslanci na ňom schválili uznesenia týkajúce sa vzatia si úveru z Environmentálneho fondu, ale aj návrhy na udelenie mestských ocenení.
Obyvatelia Partizánskej ulice v Handlovej nás upozornili na problém s nevysypanými smeťami. Na mieste sme sa boli pozrieť.
Prievidzská samospráva pokračuje v príprave vybudovania nového skateparku a pumptracku. Vyrásť by mali v areáli Základnej školy Energetikov na sídlisku Kopanice. Podoby moderného športoviska približuje vypracovaná projektová dokumentácia.
Slovenská správa ciest spúšťa mobilitný prieskum dopravného správania sa obyvateľov nášho regiónu. Bude súčasťou štúdie realizovateľnosti projektu vybudovania druhej etapy obchvatu Prievidze.
Zimnú údržbu verejných priestorov v Prievidzi plynulo vystriedala jarná. Zamestnanci rôznych úsekov technických služieb mesta sú v teréne a v zmysle harmonogramu čistia komunikácie, robia údržbu detských ihrísk, upravujú verejnú zeleň, obnovujú dopravné značenie.
Mesto Handlová sa rozhodlo na miestach opakovaných čiernych skládok použiť fotopasce.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia cez iniciatívu Naštartujme Slovensko podporuje verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov, ako aj regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú.
Na mestskom zastupiteľstve 26.februára handlovskí poslanci schválili zámer rekonštrukcie Materskej školy na Morovnianskej ceste aj s pomerne vysokým dofinancovaním zo strany mesta.
Slávnostné oceňovanie Združenia obcí Handlovskej doliny pri príležitosti Dňa učiteľov 2026 – Vynikajúci pedagóg aj ocenenie TOP pedagóg bolo v piatok 27. marca 2026.
Malinkí z Malinkova našli všetky veľkonočné vajíčka.