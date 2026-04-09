V sobotu 2.mája Handlovčania nemusia doma variť. Navarené bude na Námestí baníkov a ešte sa bude aj pomáhať.
V piatok 10.apríla si bežci uctili výročie oslobodenia Handlovej.
Básnim, taký je názov už trinástej knihy autorky Anny Kittel Gürtlerovej. Pokrstila ju spolu s manželom v sobotu 11.apríla lístkami brečtanu.
Mesto Bojnice zorganizovalo v sobotu 11. apríla environmentálnu prechádzku Upracme Bojnice. Ako už vyplýva z názvu, obyvatelia čistili intravilán aj extravilán mesta od nečistôt.
V areáli Centra voľného času v Prievidzi vznikne nové dopravné ihrisko. Jeho súčasťou bude aj železničné priecestie s vlakom.
V stredu 8.apríla bol na všetkých handlovských základných školách zápis detí do 1.ročníka.
Druhé tohtoročné rokovanie prievidzského poslaneckého zboru bolo 31. marca. Poslanci na ňom schválili uznesenia týkajúce sa vzatia si úveru z Environmentálneho fondu, ale aj návrhy na udelenie mestských ocenení.
Obyvatelia Partizánskej ulice v Handlovej nás upozornili na problém s nevysypanými smeťami. Na mieste sme sa boli pozrieť.
Prievidzská samospráva pokračuje v príprave vybudovania nového skateparku a pumptracku. Vyrásť by mali v areáli Základnej školy Energetikov na sídlisku Kopanice. Podoby moderného športoviska približuje vypracovaná projektová dokumentácia.
Slovenská správa ciest spúšťa mobilitný prieskum dopravného správania sa obyvateľov nášho regiónu. Bude súčasťou štúdie realizovateľnosti projektu vybudovania druhej etapy obchvatu Prievidze.