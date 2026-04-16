V októbri minulého roku bola v Bojniciach konferencia Cestovný ruch 2.0, zameraná na transformáciu uhoľných regiónov. Druhý ročník bude 12. až 14.mája v Remate.
Od polovice apríla môžete za vstupenky na podujatia Domu kultúry a knižnice mesta Handlová zaplatiť bezhotovostne.
Vo štvrtok 16.apríla sadili handlovskí škôlkari čučoriedky a jahody.
Aj handlovskí seniori sa pripravujú na pekné počasie a aktivity vonku.
Pri príležitosti 20.výročia založenia Handlovského baníckeho spolku a 650.výročia prvej písomnej zmienky o Handlovej zorganizoval v soboru 18.apríla banícky spolok 1.ročník vychádzky Banským náučným chodníkom pod názvom Cesta handlovského uhlia.
Prievidzské tepelné hospodárstvo začalo rozsiahlu rekonštrukciu rozvodov tepla v Prievidzi. Projekt sa dotkne najmä sídlisk Necpaly a Zapotôčky, v menšom rozsahu aj sídliska Kopanice.
Mesto Handlová, ako správca dane, už začalo doručovanie rozhodnutí o výške dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.
V Prievidzi sa už začala sezóna kosby verejných priestranstiev. Rozdelená je do viacerých zón. Prebiehať bude počas celej sezóny v závislosti od poveternostných podmienok.
„Lesík“ na Kopaniciach by mal zmeniť nájomcu. Stať by sa ním malo mesto Prievidza, ktoré má záujem zachovať jeho súčasné funkčné využitie. O vzatí si predmetného územia do nájmu rozhodnú prievidzskí poslanci na májovom zastupiteľstve.
Už 18 rokov poskytuje Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi bezlepkové stravovanie pre žiakov aj najmenších škôlkarov. Rodičia celiatikov sa môžu spoľahnúť, že ich deti majú nielen zdravotne bezpečné, ale aj kvalitné a chutné jedlo.