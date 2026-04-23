Približne 15 metrov vysoký smrek pichľavý, ktorý rástol v lesoparku pri Základnej škole Morovnianska cesta, od dnes stojí ako máj na handlovskom námestí. Pre všetky dievky v meste ho postavili mládenci z HATERu :)
Kalifornské dažďovky, model Zeme a Mesiaca a možnosť odviezť sa na smetiarskom „papamobile“. Toto a mnoho iného ponúkol handlovský Deň Zeme v stredu 22.apríla.
V sobotu 25.apríla sa na handlovskej lesnej pozorovateľni na Východnej šachte brigádovalo.
Sobota 25.apríla bola v Handlovej mimoriadne bohatá na výborné podujatia. Jedno z nich nás chytilo za srdce svojou ľudskosťou.
Tržnica na sídlisku Píly v Prievidzi už slúži širokej verejnosti. Pod jej kompletnú modernizáciu sa investične podpísala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.
Projekt Ekorok s Nestlé má za sebou už 23. ročník. Zapojilo sa doň viac ako 3 000 detí a žiakov. Jeho záverečná prezentácia bola v piatok 24. apríla v Centre voľného času v Prievidzi. Témou tohto ročníka bola Správa o planéte Zem.
Podujatím určeným pre celé rodiny odovzdala prievidzská samospráva do užívania zrevitalizovaný vnútroblok medzi Ulicami Mišíka a Šumperská.
Poslednú aprílovú sobotu bolo v mestách na hornej Nitre počuť, viac ako inokedy, zvuk motoriek. Motorkári z celého Slovenska zaplnili Hurbanovo námestie v Bojniciach a neskôr aj Námestie baníkov v Handlovej.
V prostredí Strážovských vrchov pri Magure bude stáť vyhliadková veža. Jej výstavbu iniciovali obyvatelia obce Poruba, zrealizuje a zaplatí ju Trenčiansky samosprávny kraj. Väčšinu finančných prostriedkov získal z eurofondov.
Drevené časti lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi sú vymenené za nové. Použité drevo je odolnejšie, upravené tlakovou impregnáciou.