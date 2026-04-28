Základná škola na Školskej ulici v Handlovej ponúka od piateho ročníku možnosť navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Talentové skúšky do športových tried boli 28.apríla.
Handlovské námestie ožije živou alebo reprodukovanou hudbou počas pätnástich víkendov. Prvé hudobné stretnutie, na ktorom vás čaká okrem dobrej hudby, občerstvenie a miesto na posedenie s priateľmi a rodinou, začína 5. júna 2026 a posledné koncerty v rámci tohto zaujímavého hudobného projektu na hornej Nitre môžete navštíviť 12. septembra 2026. Program nájdete od mája na Facebooku a Intagrame pod názvom Handlovské hudobné leto 2026.
V pondelok 4. mája začnú zamestnanci spoločnosti HATER Handlová rekonštrukciu lávky pre peších na Hornom konci, ktorá je v havarijnom stave. Opravy budú pozostávať z výmeny celej pochôdznej časti za nový protišmykový plech a z vysprávky nosného piliera betónovou zmesou. Práce budú trvať približne dva týždne, v závislosti od poveternostných podmienok. Počítajte s tým, že počas rekonštrukcie bude most uzavretý.
Približne 15 metrov vysoký smrek pichľavý, ktorý rástol v lesoparku pri Základnej škole Morovnianska cesta, od dnes stojí ako máj na handlovskom námestí. Pre všetky dievky v meste ho postavili mládenci z HATERu :)
Kalifornské dažďovky, model Zeme a Mesiaca a možnosť odviezť sa na smetiarskom „papamobile“. Toto a mnoho iného ponúkol handlovský Deň Zeme v stredu 22.apríla.
V sobotu 25.apríla sa na handlovskej lesnej pozorovateľni na Východnej šachte brigádovalo.
Sobota 25.apríla bola v Handlovej mimoriadne bohatá na výborné podujatia. Jedno z nich nás chytilo za srdce svojou ľudskosťou.
Tržnica na sídlisku Píly v Prievidzi už slúži širokej verejnosti. Pod jej kompletnú modernizáciu sa investične podpísala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.
Projekt Ekorok s Nestlé má za sebou už 23. ročník. Zapojilo sa doň viac ako 3 000 detí a žiakov. Jeho záverečná prezentácia bola v piatok 24. apríla v Centre voľného času v Prievidzi. Témou tohto ročníka bola Správa o planéte Zem.
Podujatím určeným pre celé rodiny odovzdala prievidzská samospráva do užívania zrevitalizovaný vnútroblok medzi Ulicami Mišíka a Šumperská.
