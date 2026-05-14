V sobotu 9. mája sa handlovskou mestskou časťou Morovno opäť ozývalo erdžanie ťažkých koní. 19. ročník furmanských pretekov Morovnianska podkova nezostal nič dlžný svojej povesti organizačne dobre zvládnutého podujatia.
Už 32 ročnú tradíciu majú rybárske preteky v love udicou O pohár primátorky mesta Handlová.
Záznam z tlačovej konferencie predsedu vlády SR Roberta Fica v piatok 15.mája 2026 v Handlovej.
Mesto Handlová pripravilo nové všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. Poslancom bude na schválenie predložené na májovom mestskom zastupiteľstve.
Prievidza aj v tomto roku pokračuje v podpore občianskych iniciatív a aktivít, ktoré prispievajú k zdravšiemu, kultúrnejšiemu a ekologickejšiemu prostrediu v meste. V štyroch grantových programoch podporila 71 projektov v celkovej sume takmer 96 000 eur.
Nezabudnuteľné tanečné párty, najväčšie šlágre, nestarnúce československé hity aj magickáatmosféra ukrytá v lesnom parku. To všetko a ešte viac čaká na Prievidžanov a návštevníkov mesta počas tohtoročného leta.
Bojnická základná škola bola jednou z desiatich na Slovensku, ktoré v tomto školskom roku realizovali projekt ElektroodpadDopad. Žiaci sa napríklad dozvedeli, aký má dopad likvidácia nepoužívaných elektrospotrebičov na životné prostredie, najmä v afrických krajinách.
Vo viacerých častiach Handlovej sú momentálne rozsiahle rozkopávky. Súvisia s veľkým projektom akciovej spoločnosti KMET Handlová.
Zmodernizovaná tržnica na Sídlisku Píly sa zmení na miesto, kde staré veci dostávanú nový príbeh. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi priestor využije na organizovanie tématických miniblšákov.
V amfiteátri v prievidzskom Lesoparku sa budú opäť premietať filmy a návštevníci sa môžu tešiť aj na iné kultúrne podujatia. Letná sezóna v tomto prírodnom prostredí odštartuje 7. júna Cestou rozprávkovým lesom. Prvý film diváci uvidia 26. júna.