15.mája uplynuli dva roky od atentátu na predsedu vlády SR Roberta Fica v Handlovej.
V utorok 19.mája bolo slávnostne otvorené nové Senior centrum Svätej Kataríny v areáli Nemocnice AGEL Handlová a zároveň bol poklepaný základný kameň výstavby Regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Ide o investície vo výške 4,5 milióna Eur.
Obyvatelia Prievidze môžu využiť možnosť zlúčenia poplatníkov miestnych poplatkov pod jedného zástupcu domácnosti. Tento spôsob prináša jednoduchšie vybavovanie administratívy, prehľadnejšie platenie poplatkov a úsporu času aj nákladov.
V sobotu 9. mája sa handlovskou mestskou časťou Morovno opäť ozývalo erdžanie ťažkých koní. 19. ročník furmanských pretekov Morovnianska podkova nezostal nič dlžný svojej povesti organizačne dobre zvládnutého podujatia.
Už 32 ročnú tradíciu majú rybárske preteky v love udicou O pohár primátorky mesta Handlová.
Záznam z tlačovej konferencie predsedu vlády SR Roberta Fica v piatok 15.mája 2026 v Handlovej.
Mesto Handlová pripravilo nové všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. Poslancom bude na schválenie predložené na májovom mestskom zastupiteľstve.
Prievidza aj v tomto roku pokračuje v podpore občianskych iniciatív a aktivít, ktoré prispievajú k zdravšiemu, kultúrnejšiemu a ekologickejšiemu prostrediu v meste. V štyroch grantových programoch podporila 71 projektov v celkovej sume takmer 96 000 eur.
Nezabudnuteľné tanečné párty, najväčšie šlágre, nestarnúce československé hity aj magickáatmosféra ukrytá v lesnom parku. To všetko a ešte viac čaká na Prievidžanov a návštevníkov mesta počas tohtoročného leta.
Bojnická základná škola bola jednou z desiatich na Slovensku, ktoré v tomto školskom roku realizovali projekt ElektroodpadDopad. Žiaci sa napríklad dozvedeli, aký má dopad likvidácia nepoužívaných elektrospotrebičov na životné prostredie, najmä v afrických krajinách.