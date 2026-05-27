Nezisková organizácia Jazmín v Handlovej poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Areál, v ktorom sídli, má krásny veľký pozemok. Jeho časť sa premenila na novú záhradku.
O uzavretí lávky pre peších na dolnom konci Handlovej sme vás už informovali. Prvý júnový týždeň sa začala jeho oprava.
Vo štvrtok 28.mája bolo 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Handlovej v tomto volebnom období. Rokovanie sa „zaseklo“ hneď v úvode.
Ovocie, zeleninu alebo mliečne výrobky budú dostávať od septembra všetci prievidzskí škôlkari nad rámec bežnej stravy. Mestské materské školy sa zapojili do Školského programu Európskej únie, ktorého cieľom je viesť deti k zdravšiemu životnému štýlu už od útleho veku.
V pondelok 25.mája sa krajskí poslanci zišli na svojim 26.rokovaní v tomto volebnom období.
V Handlovej vzniká nová basketbalová akadémia. Zastrešil ju Mestský basketbalový klub.
Posledný májový týždeň rokovali mestské zastupiteľstvá Prievidze a Bojníc. Obe schválili aktualizáciu Zámeru skvalitňovania verejnej dopravy s využitím mimorozpočtových zdrojov.
Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave. Mesto podáva už tretiu žiadosť o úver z Environmentálneho fondu.
V Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej v týchto dňoch opravujú strechu telocvične.
26.mája bol odštartovaný už 57.ročník Handlovských športových hier. Cieľom jeho zakladateľov bolo motivovať deti a mládež k aktívnemu pohybu. Po takmer šesťdesiatich rokoch sú tieto aktivity ešte potrebnejšie.