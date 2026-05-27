RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Rekonštrukciu zastavila konsolidácia

Rekonštrukciu zastavila konsolidácia

Železničné priecestie v Handlovej pri Handparku je ako tankodrom. Tvoria ho betónové panely, výdreva a asfaltové nábehy. A medzi nimi jamy.

Majú novú záhradku

Majú novú záhradku

Nezisková organizácia Jazmín v Handlovej poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Areál, v ktorom sídli, má krásny veľký pozemok. Jeho časť sa premenila na novú záhradku.

Mosty už opravujú

Mosty už opravujú

O uzavretí lávky pre peších na dolnom konci Handlovej sme vás už informovali. Prvý júnový týždeň sa začala jeho oprava.

Reportáž 22 - Viac priestoru pre občanov

Reportáž 22 - Viac priestoru pre občanov

Vo štvrtok 28.mája bolo 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Handlovej v tomto volebnom období. Rokovanie sa „zaseklo“ hneď v úvode.

Viac ovocia, zeleniny a milieka

Viac ovocia, zeleniny a milieka

Ovocie, zeleninu alebo mliečne výrobky budú dostávať od septembra všetci prievidzskí škôlkari nad rámec bežnej stravy. Mestské materské školy sa zapojili do Školského programu Európskej únie, ktorého cieľom je viesť deti k zdravšiemu životnému štýlu už od útleho veku.

Téma 22 - Schválili prvú zmenu rozpočtu

Téma 22 - Schválili prvú zmenu rozpočtu

V pondelok 25.mája sa krajskí poslanci zišli na svojim 26.rokovaní v tomto volebnom období.

MBK Handlová Academy

MBK Handlová Academy

V Handlovej vzniká nová basketbalová akadémia. Zastrešil ju Mestský basketbalový klub.

Elektrostanicu vybuduje SAD ka

Elektrostanicu vybuduje SAD ka

Posledný májový týždeň rokovali mestské zastupiteľstvá Prievidze a Bojníc. Obe schválili aktualizáciu Zámeru skvalitňovania verejnej dopravy s využitím mimorozpočtových zdrojov.

Tretí pokus

Tretí pokus

Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave. Mesto podáva už tretiu žiadosť o úver z Environmentálneho fondu.

Opravujú strechu telocvične

Opravujú strechu telocvične

V Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej v týchto dňoch opravujú strechu telocvične.

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Rekonštrukciu zastavila konsolidácia

Podrobnosti
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Železničné priecestie v Handlovej pri Handparku je ako tankodrom. Tvoria ho betónové panely, výdreva a asfaltové nábehy. A medzi nimi jamy.

Dnes je 3. jún a meniny oslavuje Karolína

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